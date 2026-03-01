快訊

友霖與學名藥大廠 Cipla 簽商業代理合約 推動第三個P4藥進入美國市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上櫃生技股友霖（4166）1日宣布，已與全球前十名學名藥製藥企業 Cipla/Invagen Pharmaceuticals Inc. 正式簽署美國商業代理合約，授權Cipla 於美國市場銷售友霖自行開發的Tofacitinib XR （11mg / 22mg）長效口服緩釋劑型學名藥。

依合約安排，Cipla 將支付包含簽約金、FDA 核准里程碑金與上市里程碑金。銷售收入與分潤將依合約另行計算，此合作模式讓友霖生技可在維持成本效率的同時，於美國市場取得長期且可擴張的收益來源。

友霖生技董事長蔡正弘表示，此次與 Cipla 的合作，是友霖繼 Pitavastatin 及 Ezetimide之後成功推動的第三個Paragraph IV（P4）挑戰案件，顯示公司持續在高門檻、高價值的美國學名藥市場中展現執行力。更具戰略意義的是，Tofacitinib XR 是友霖第一個即將於美國上市的OROS 滲透壓控制釋放系統學名藥，代表友霖在複雜製劑開發與製程掌控方面已實現質的突破。」

蔡正弘進一步強調，長效控釋平台將成為友霖生技未來重要的成長動能來源。隨著友霖三個技術平台： SMRT ( 半固態多層釋放技術) 、MUPS（多單元圓粒技術） 、OROS（滲透壓控制釋放技術） 逐步導入更多產品線，可望帶動公司中長期營收規模擴大、毛利結構提升，並深化友霖於美國及全球高價值市場的競爭地位。

根據 IQVIA 2025 年的資料顯示，全球 Tofacitinib XR 的年度銷售額高達18 億美元，其中美國市場就占據了約 90% 的市場份額，展現該產品在美國的強大市場需求與主導地位。

