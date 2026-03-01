快訊

大安變電所商旅開幕吸目光 台電揭未來資產活化版圖

中央社／ 台北1日電

大安超高壓變電所是台北東區地下供電動脈，共構商旅甫開幕吸目光。台電揭露未來資產活化版圖以台北、高雄為主，預估未來5年重要土地開發案完工且順利出租，屆時年租金收入將倍增，突破新台幣16億元。

在寸土寸金的台北市東區商圈，捷運忠孝復興站旁的台電大安超高壓變電所，變電設施深埋地下，地上是一座商旅（福泰飯店集團得標），今年1月正式營運，展現台電資產活化創意。

除了這座變電所與商務旅館共構的多目標使用大樓，台電持續擴張資產活化版圖，房地租金收入呈現穩健成長態勢。

針對未來資產活化計畫，台電表示，目前已完成招商簽約的重要個案，包括高雄特貿三土地、嘉興街宿舍、仁愛路臨停、舊北儲、舊修護處等案，預計2033年底前陸續完成開發並分回新建物，未來將結合專業物業經營。

另外，為積極拓展多元收益來源，台電規劃近年陸續推動玉成臨停、南昌路臨停、瑞安街臨停及南港P/S宿舍區等都市更新案件，持續納入資產活化版圖。

台電指出，每年均滾動檢討無內部使用需求且具外需活化市場者，在長期開發商機未到前，先行對外出租創造短期收益；中長期則視市場情形辦理開發，並以合建、都市更新、設定地上權等方式辦理，也會在分回住宅、商辦或旅館等更高使用價值不動產後，持續透過出租、委託經營等方式，創造長期穩定租金收入。

租金收益方面，台電2025年租金收入實績達7.5億元，預計2026年將進一步成長至7.8億元。另預估未來5年各開發案件陸續完工分回房屋，如全數順利出租活化，預計可再增加約8.5億元年租金收入，屆時台電年收租金將達16.3億元。

除了收租目的，台電也透過一己之力推動公共藝術，例如前身為台金公司員工宿舍的台電金水基地，運用各式退役材料（如木橫擔、變電箱、金屬構件）打造室內空間與再生家具，呈現台電獨有風格的體驗空間，未來將結合公共藝術計畫，邀請跨領域藝術家駐村創作。

此外，有別於大安超高壓變電所採商業共構模式，台電正在推動的松湖超高壓變電所注重於社會公益與睦鄰回饋，變電設施全數地下化，地上層空間規劃引入幼兒托育中心、長者日間照顧中心、景觀花園及公共藝術休閒廣場等，今年3月將展開地質改良及開挖作業。

台電 公共藝術

相關新聞

伊朗被炸 鄉林老董賴正鎰：油價漲、股市震盪、房產買盤可能更強

針對美國、以色列對伊朗發動攻擊，全國商業總會榮譽理事長、鄉林建設董事長賴正鎰上午說，預估會使得油價大幅上漲，明天的股票市場一開盤應該也會震盪。原本預期房地產市場會和去年差不多，但民眾因為擔心戰爭可能引發通膨，可能會買房地產保值，買盤可能會比去年強一點。

北車商場招標引關注 環球分析軌道經濟成功門道

近年軌道經濟吸引各家業者插旗，手握全台最多車站店的Global Mall環球購物中心，旗下板橋店去年業績近新台幣30億。...

中鋼通過反賄賂管理系統 ISO 37001國際標準驗證

中鋼（2002）以「誠信正直」為企業文化的核心價值，為落實誠信經營，自2024年第4季起開始導入ISO 37001反賄賂管理系統（Anti-Bribery Management Systems, ABMS），經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，2025年第4季經過英國標準協會（BSI）兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證，2026年2月23日假中鋼集團總部大樓舉辦頒證儀式，董事長黃建智接受BSI東北亞區董事總經理謝君豪親自授予證書。

華航陪同Team Taiwan奮勇前行 出發日本迎戰經典賽

華航28日以包機陪同 Team Taiwan 前往日本宮崎，力挺棒球好手踏上 2026 WBC 經典賽旅途，桃園機場現場...

長榮集團要在桃園蓋巨蛋

長榮集團旗下榮運多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運（榮運）合資成立的新公司，目前規劃將斥資500億元，在桃...

中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

中工經營權之爭走向法律戰。中工董座周志明昨（24）日強調，通路業者左手收通路委任費，右手又在買股、搞內線，因此對長龍、聯...

