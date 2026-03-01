大安變電所商旅開幕吸目光 台電揭未來資產活化版圖

大安超高壓變電所是台北東區地下供電動脈，共構商旅甫開幕吸目光。台電揭露未來資產活化版圖以台北、高雄為主，預估未來5年重要土地開發案完工且順利出租，屆時年租金收入將倍增，突破新台幣16億元。

在寸土寸金的台北市東區商圈，捷運忠孝復興站旁的台電大安超高壓變電所，變電設施深埋地下，地上是一座商旅（福泰飯店集團得標），今年1月正式營運，展現台電資產活化創意。

除了這座變電所與商務旅館共構的多目標使用大樓，台電持續擴張資產活化版圖，房地租金收入呈現穩健成長態勢。

針對未來資產活化計畫，台電表示，目前已完成招商簽約的重要個案，包括高雄特貿三土地、嘉興街宿舍、仁愛路臨停、舊北儲、舊修護處等案，預計2033年底前陸續完成開發並分回新建物，未來將結合專業物業經營。

另外，為積極拓展多元收益來源，台電規劃近年陸續推動玉成臨停、南昌路臨停、瑞安街臨停及南港P/S宿舍區等都市更新案件，持續納入資產活化版圖。

台電指出，每年均滾動檢討無內部使用需求且具外需活化市場者，在長期開發商機未到前，先行對外出租創造短期收益；中長期則視市場情形辦理開發，並以合建、都市更新、設定地上權等方式辦理，也會在分回住宅、商辦或旅館等更高使用價值不動產後，持續透過出租、委託經營等方式，創造長期穩定租金收入。

租金收益方面，台電2025年租金收入實績達7.5億元，預計2026年將進一步成長至7.8億元。另預估未來5年各開發案件陸續完工分回房屋，如全數順利出租活化，預計可再增加約8.5億元年租金收入，屆時台電年收租金將達16.3億元。

除了收租目的，台電也透過一己之力推動公共藝術，例如前身為台金公司員工宿舍的台電金水基地，運用各式退役材料（如木橫擔、變電箱、金屬構件）打造室內空間與再生家具，呈現台電獨有風格的體驗空間，未來將結合公共藝術計畫，邀請跨領域藝術家駐村創作。

此外，有別於大安超高壓變電所採商業共構模式，台電正在推動的松湖超高壓變電所注重於社會公益與睦鄰回饋，變電設施全數地下化，地上層空間規劃引入幼兒托育中心、長者日間照顧中心、景觀花園及公共藝術休閒廣場等，今年3月將展開地質改良及開挖作業。