北車商場招標引關注 環球分析軌道經濟成功門道

近年軌道經濟吸引各家業者插旗，手握全台最多車站店的Global Mall環球購物中心，旗下板橋店去年業績近新台幣30億。業者分析，除瞄準通勤客餐飲需求，導入零售與烘焙、按摩等服務業態，增加周遭居民黏著度，是擴大競爭力關鍵。

台鐵台北車站商場近期啟動新一輪招標，微風已宣示持續經營決心，市場傳出統一超、京站、東森等有意競逐，引發外界高度關注「下一個15年」的車站商場會長什麼樣。

論車站店經營門道，冠德小金雞Global Mall，目前坐擁全台最多車站店，包括板橋車站、新左營車站、南港車站，加上甫得標高雄車站共4家；其中，板橋店連3年寫下近雙位數成長佳績，去年業績逼近30億。媒體報導，微風北車商場年度業績在26億至30億元不等，換言之，Global Mall板橋店與微風北車如今已並駕齊驅。

板橋店餐飲比率約7成，瞄準通勤客要求快速便利，光站內就有2間星巴克，更造就不到3坪的洪瑞珍三明治成為「坪效王」，甚至贏過正餐類餐廳。針對板橋店經營策略，Global Mall分析，板橋店B1流通層主打「快速便利」， 從早餐、午餐、下午茶、晚餐、晚間尖峰後等5大時段，強化動線與商品組合，精準承接高峰人流。

1F、2F非流通層則主打「目的型消費」，透過零售、餐飲與生活體驗內容，延長顧客停留時間。例如去年完成2樓整體改裝，強化服飾與生活商品完整度，帶動零售業績年成長；民國113年底導入無印良品大型門市，為新北市面積最大據點之一，更成功提高假日居民來客比例，業績表現名列雙北前段班。

業者表示，板橋店2樓改裝後，不僅吸引通勤族停留，更帶動動線自然延伸至戶外主題餐廳，形成「逛＋吃」的連動效益，是零售動能明顯放大的關鍵轉折。

此外，每月主題快閃與網紅咖啡品牌進駐，強化話題性與場域更新節奏。

板橋車站客群平日以通勤族、商務客與旅客為主；假日則以周邊居民、觀光客與目的型來訪者為消費主力。由於周邊住宅密集，使板橋車站店逐步由轉乘型商場，演進為在地生活中心。

業者指出，板橋店除了通勤族貢獻，另一大優勢在於導入零售及服務型態品牌，後者如烘焙教室、韓式證件照、快速剪髮、舒壓按摩等，均帶動停留與體驗，增加顧客生活黏著度，推升相關業績雙位數成長。

此外，為深化與社區連結，環球從去年開始全面升級「會員分級制度」，推出一至三星級會員體系，簡化入會流程並降低回饋門檻，藉此提升回購率；同時透過每週舉辦親子、文化、生活體驗等活動，持續拉近與在地距離。

針對軌道經濟的下一步，Global Mall已展開高雄車站經營布局，目標2028年正式登場，今年初已率先經營下沉式廣場「新高珵」，打造文創轉運新地標；透過市集、展覽、主題活動與街舞賽事等形式，提前暖身。