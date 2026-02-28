華航包機直飛宮崎 蔡其昌：助中華隊備戰減負擔

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊28日下午啟程前往日本宮崎，備戰即將展開的賽事。民進黨立委暨中華職棒會長蔡其昌表示，特別感謝中華航空協助安排包機直飛宮崎，讓球隊得以以最有效率的方式投入備戰，避免舟車勞頓影響狀態。另外，華航董事長高星潢特別致贈「馬到成功」琉璃座，總經理陳漢銘也到場打氣，制服人員獻上祝福花束，期盼中華隊能取得佳績，旗開得勝。

蔡其昌指出，由於宮崎機場僅能起降窄體客機，若改飛福岡再轉陸路前往宮崎，將增加約3小時車程；若未獲得華航支援，球隊恐需搭乘廉價航空才能直飛，不僅條件較差，也可能對選手造成額外負擔。

此次台灣隊連同後勤團隊共約60人搭乘包機前往宮崎。蔡其昌表示，儘管窄體客機商務艙僅有12個座位，但整體安排已盡量優化，未坐商務艙的選手亦可一人使用一整排三個座位，相較於過往國際賽事的搭機條件已有明顯改善，商務艙席次則由球員依資歷自行分配。

華航特別為包機換上專屬服務用品，在機艙內點綴棒球元素，包含Team Taiwan枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓台灣英雄上機即被滿滿加油氛圍環繞。華航也準備專屬紀念品致贈球員，包含棒球造型眼罩、棒球造型零錢包、主題乖乖、精緻旅行包組等，讓選手們在旅程的起點就能感受到支持的力量。

華航表示，機上餐點的規劃也別出心裁，備有兩款主菜選擇，「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦，提供優質蛋白質為選手補充體力；「勝利茄汁焗豬排飯」則運用日文「勝利」的諧音，為中華隊加油打氣。甜點以Team Taiwan為靈感，加上棒球意象設計，呼應棒球經典賽主題。此外，機上也備足冠軍奶油麵包與紅豆麵包，全方位照顧團隊在飛行中的能量補給，迎戰世界級勁敵。

此外，Team Taiwan好手將於3月2日在宮崎進行熱身賽，5日正式展開經典賽賽程。華航的應援精神也同步前進東京，在比賽期間於東京巨蛋周邊 LED 看板播放加油廣告，為球隊提振士氣，也讓到場球迷感受到華航全力為Team Taiwan應援的熱情。