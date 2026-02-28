快訊

華航陪同Team Taiwan奮勇前行 出發日本迎戰經典賽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航以包機陪同 Team Taiwan 前往日本宮崎，制服人員獻上祝福花束，期盼中華隊能取得佳績，旗開得勝。圖／華航提供
華航28日以包機陪同Team Taiwan前往日本宮崎，力挺棒球好手踏上2026 WBC經典賽旅途，桃園機場現場充滿熱情的送機球迷夾道為台灣英雄歡呼，華航董事長高星潢特別致贈「馬到成功」琉璃座，總經理陳漢銘也到場打氣，制服人員獻上祝福花束，期盼中華隊能取得佳績，旗開得勝。

華航特別為包機換上專屬服務用品，在機艙內點綴棒球元素，包含Team Taiwan枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓台灣英雄上機即被滿滿加油氛圍環繞。

華航也準備專屬紀念品致贈球員，包含棒球造型眼罩、棒球造型零錢包、主題乖乖、精緻旅行包組等，讓選手們在旅程的起點就能感受到支持的力量。

機上餐點的規劃也別出心裁，備有兩款主菜選擇，「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦，提供優質蛋白質為選手補充體力；「勝利茄汁焗豬排飯」則運用日文「勝利」的諧音，為中華隊加油打氣。

甜點以Team Taiwan為靈感，加上棒球意象設計，呼應棒球經典賽主題。此外，機上也備足冠軍奶油麵包與紅豆麵包，全方位照顧團隊在飛行中的能量補給，迎戰世界級勁敵。

Team Taiwan好手將於3月2日在宮崎進行熱身賽，5日正式展開經典賽賽程。華航的應援精神也同步前進東京，在比賽期間於東京巨蛋周邊LED看板播放加油廣告，為球隊提振士氣，也讓到場球迷感受到華航全力為Team Taiwan應援的熱情。

