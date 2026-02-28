228中樞紀念儀式移師高雄 賴總統提三項宣示避免類似事件重演

賴總統28日出席高雄出席228事件中樞紀念儀式，他指出228事件是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關，他也提出三項宣示，加速政治檔案開放，追查真相、進一步落實轉型正義、避免類似二二八不幸事件歷史重演，並強調民主從來不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代的台灣人，必須用性命守護、看顧的責任。

賴總統指出，228事件是二次世界大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件。受到威權統治228事件長時間成為禁忌，社會無法不知真相，受難者以及家屬，更加含寃受屈，活在黑暗的角落，別說「平反」，連說都不敢說。因此，228事件是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關，但是228事件加上戒嚴時期白色恐怖，確實驅動了台灣人民追求當家做主的民主意志。

賴總統提到，一直到80年代，經過40年久，民主的力量才終於匯聚有成，民間團體開始行動，直到1987年7月15日，政府終於在民意的壓力下，解除戒嚴，結束38年久，當時世界最長的戒嚴，從此以後，228事件不再是禁忌，倖存的受難者以及家屬，可以打開心內的窗，說出心中的痛苦，也用親身的經歷見證那段歷史。

賴總統也說，前總統蔡英文曾經於2011年擔任民進黨主席時，發表一篇文章，題目是「寫給未來的228 」，她說，「沒有民進黨的228 ，也不應該有國民黨的228，這個世界上只有一個228 ，那是整個台灣的228 ，它的歷史真相不應該隨著政黨輪替而輪替。」也由歷史可以清楚看出，感謝民進黨前輩，自從創黨以來，便結合公民團體以及社會大眾，一路陪同受難者和家屬，走過那段風雨的日子，並堅定推動國會全面改選、總統直選，廢除黨禁、報禁、刑法一百條，追求百分之百的言論自由。不管在野或執政，追求民主自由、守護人權，一直是民進黨存在的價值。

「戒嚴解除，政治民主之後，政府對於228事件也開始採取正面的行動」，賴總統提到，接下來他有三項宣示，第一，加速政治檔案開放，追查真相，自他上任後。就已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，要以人工方式再次逐一清查其中的政治檔案，國安局經過一年四個月的自主清查，這個月已經將國安局在戒嚴時期、1992年以前、再查出超過5萬件的政治檔案全數解密；再加上國安局從2000年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過14萬件的政治檔案，都秉持「一件不留、一字不遮」的原則，完整開放。

其中包括跟林宅血案有直接或間接相關的檔卷，也都在這次和歷年清查中，已經全數解密。這是政府追求真相的重要一步，但他必須要坦白跟大家報告，令人遺憾的是，在經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其從促轉會或監察院等調查報告，可以看到，當年許多證據是被系統性毀滅，國安局和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究。

賴總統說，兇手是在林宅被嚴密監控的情況下進行謀殺，情治單位的檔案，竟然可以在黨國時期就被系統性銷毀，誰能夠銷毀檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力，這都突顯了當年威權政府是如何用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使有許多證據已經被銷毀，但「國家機器的介入與掩蓋證據、事實，本身就是一個不容抹滅的真相。我相信我們大家都很清楚。

他強調，未來，教育部應該落實國家轉型正義教育行動綱領，把在地的歷史記憶納入學校課程，讓年輕時代從小就理解台灣歷史，愛這片土地；文化部也應該更積極辦理專𨍭型正義的文化活動，讓更多人了解台灣民主發展的歷程。讓大家都可以說自己的故事、唱自己的歌、愛自己的國家。

第二，政府會進一步落實轉型正義，去年，權利回復基金會再核發超過一千五百份名譽回復證書，就是希望政府盡最大的努力，還給被害者與家屬，遲來的正義與公道。另外對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部已經啟動審議程序，希望保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括今年也已經通過的林宅血案的發生所在地—義光教會，都已經列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

賴總統提到，他看到這段時間也有很多人走進義光教會，但我也希望，世世代代的臺灣人都能走進各地每個歷史的現場，來反省、思考威權統治對人權、自由的破壞，共同深化臺灣的民主發展。受難者家屬要走出悲情、化悲情為力量，深化台灣民主，讓悲劇不再發生。

第三，避免類似二二八不幸事件歷史重演，賴總統說，228教示大家，民主從來不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代的台灣人，必須用性命守護、看顧的責任。只有誠實面對歷史、追求真相，才能真正實現社會和解，打造一個和諧、公益、有尊嚴的國家。因此，每一年二二八的紀念儀式，剛林牧師在講，為何我們每年都要紀念？就是提醒要以歷史為借鏡，確保歷史不再重演，也只有在民主制度下，人民作主的國家才能避免國家機器再度傷人。

賴總統提到，近年來，中國用盡各種方式，企圖併吞臺灣，身為總統，最大的使命就是守護台灣，我會團結朝野、全國人民共同捍衛主權、維護民主，確保人民決定未來前途的權利。和平雖然無價，但對和平要有理想，不能有幻想，只有用實力作後盾的和平才是真和平，放棄主權的談和，來推進統一，這不是真和平，這反將壓迫民主、傷害人權，後患無窮。

最後，賴總統也發自內心希望，藉由一年又一年的紀念儀式，讓我們在真相的基礎上，世世代代互相了解，團結彼此。確保台灣的民主，永遠不走回頭路，謝謝大家。