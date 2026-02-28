全球貨櫃輪2026年大者恆大 競爭開跑

全球貨櫃輪走過疫情大多頭行情後，大者恆大成為新一輪勝出重要關鍵，全球第五大的貨櫃運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）溢價58%收購以星，宣布這場大者恆大的競爭開跑，國內的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）積極訂造新船，才能在新輪競爭中脫穎而出，船舶汰舊換新增強競爭力，成為新輪勝出的重要關鍵。

陽明海運全球排名第九名，為了強化全球競爭力，陽明所屬卓越聯盟（PA）更多的話語權，船隊必須更有競爭力，今年3月有望提出全新的造船強化營運方案。陽明委由韓國HD現代重工業建造5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，於2月4日交2艘，相較傳統重油立即減少約20％溫室氣體排放。

萬海成為近年來全球船舶規模成長最快速海運公司，從近洋線已經擴大到遠洋線，今年已成為全球第十大海運，在船隊布局方面，萬海未來仍有 35 艘新船待陸續交付，隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性，在變動的全球貿易環境中，提供更優質、全方位且海運物流服務。