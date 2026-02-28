台北101將為228點燈 賈永婕：傷痛不必撕裂彼此

中央社／ 台北27日電

明天是228事件79週年紀念日，台北101董事長賈永婕晚間在臉書發文表示，真正的勇氣不是對立、傷痛不必撕裂彼此，明天晚間6點，台北101將為228點燈，內容包括「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」等文字。

賈永婕指出，她始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解，願意誠實面對；傷痛不必撕裂彼此，而應提醒大家珍惜今日得來不易的自由與民主。

她表示，明天晚間6時，台北101將為228點燈，點燈文字包括：「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」以及「HOPE & LOVE」。

賈永婕還說，她將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一起守護台灣。

台北101 賈永婕 教育

延伸閱讀

【即時短評】當「蔣公」被賈永婕蓋棺論定 是誰沉默不語？

曾祖父為殉職地方官、爺爺疼愛繼子父 賈永婕曝家族秘密：愛不需要有分別

民進黨布局地方選舉！與會人士曝北市長「這2人」列入討論 未提及賈永婕

民眾搶舀台北101水池當發財水　賈永婕傻眼急發聲示警「切勿飲用」

相關新聞

臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」27日在台南後壁區農業部花卉創新園區開園。台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業重鎮...

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

高雄半導體S廊帶逐步成形，在台積電高雄園區效應帶動下，產業鏈與科技人才持續湧入，因應商辦、研發與居住需求增加，高市府啟動...

高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台積電高雄園區帶動產業鏈與人才進駐需求，高雄市政府接續推動高雄捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中距離台積電僅1...

長榮集團要在桃園蓋巨蛋

長榮集團旗下榮運多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運（榮運）合資成立的新公司，目前規劃將斥資500億元，在桃...

全球碳定價論壇3/18舉行

臺灣「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第六條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交...

中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

中工經營權之爭走向法律戰。中工董座周志明昨（24）日強調，通路業者左手收通路委任費，右手又在買股、搞內線，因此對長龍、聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。