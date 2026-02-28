台北101將為228點燈 賈永婕：傷痛不必撕裂彼此

明天是228事件79週年紀念日，台北101董事長賈永婕晚間在臉書發文表示，真正的勇氣不是對立、傷痛不必撕裂彼此，明天晚間6點，台北101將為228點燈，內容包括「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」等文字。

賈永婕指出，她始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解，願意誠實面對；傷痛不必撕裂彼此，而應提醒大家珍惜今日得來不易的自由與民主。

她表示，明天晚間6時，台北101將為228點燈，點燈文字包括：「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」以及「HOPE & LOVE」。

賈永婕還說，她將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一起守護台灣。