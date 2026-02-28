SCFI運價指數 終止連六跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

農曆春節假期結束恢復上班，本周五（27日）公布年後首周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連六跌開始反彈，SCFI指數上漲81.65點至1,333.11點，周漲幅6.5%，四大航線全面上揚，運價回升的幅度將牽動貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的營收表現。

業界認為，受惠全球貨櫃輪減班效應，年後艙位供應量減少推升運價反彈，雖然需求還不夠旺，然而在船公司因應農曆年到來大減班影響，班次不多下，農曆年後最新一期出爐運價終止跌勢開始上漲。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,857美元，上漲70美元，漲幅3.9%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,691美元，較前一期上漲167美元，上揚6.6%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,420美元，較前一期上漲59美元，周漲4.3%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,305美元，較前一期上揚128美元，周漲幅5.9%。

國內的物流業者分析，後續走勢仍需觀察農曆年後出貨量回溫速度，以及船公司控艙與減班措施是否確實落實，在需求尚未明顯回升前，市場態勢仍偏審慎。

陽明 （2609）認為，今年航運業不確定因素仍多，除了美國關稅變動，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗的情勢也不斷升溫，可能會影響到波斯灣紅海的情況，不確定性跟去年不相上下，貨主或航商應變都必須要更靈活。

美國 陽明

延伸閱讀

聯合報社論／俄烏戰爭四年無法收場，台灣看懂了嗎？

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

俄烏戰爭4周年 大陸重申勸和立場、反擊美方指控

陽明元月營收年減21%

相關新聞

SCFI運價指數 終止連六跌

農曆春節假期結束恢復上班，本周五（27日）公布年後首周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連六跌開始反彈，SCFI指數...

臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」27日在台南後壁區農業部花卉創新園區開園。台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業重鎮...

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

高雄半導體S廊帶逐步成形，在台積電高雄園區效應帶動下，產業鏈與科技人才持續湧入，因應商辦、研發與居住需求增加，高市府啟動...

高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台積電高雄園區帶動產業鏈與人才進駐需求，高雄市政府接續推動高雄捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中距離台積電僅1...

長榮集團要在桃園蓋巨蛋

長榮集團旗下榮運多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運（榮運）合資成立的新公司，目前規劃將斥資500億元，在桃...

全球碳定價論壇3/18舉行

臺灣「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第六條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。