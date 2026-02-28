SCFI運價指數 終止連六跌

農曆春節假期結束恢復上班，本周五（27日）公布年後首周上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連六跌開始反彈，SCFI指數上漲81.65點至1,333.11點，周漲幅6.5%，四大航線全面上揚，運價回升的幅度將牽動貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的營收表現。

業界認為，受惠全球貨櫃輪減班效應，年後艙位供應量減少推升運價反彈，雖然需求還不夠旺，然而在船公司因應農曆年到來大減班影響，班次不多下，農曆年後最新一期出爐運價終止跌勢開始上漲。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,857美元，上漲70美元，漲幅3.9%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,691美元，較前一期上漲167美元，上揚6.6%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,420美元，較前一期上漲59美元，周漲4.3%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,305美元，較前一期上揚128美元，周漲幅5.9%。

國內的物流業者分析，後續走勢仍需觀察農曆年後出貨量回溫速度，以及船公司控艙與減班措施是否確實落實，在需求尚未明顯回升前，市場態勢仍偏審慎。

陽明 （2609）認為，今年航運業不確定因素仍多，除了美國關稅變動，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗的情勢也不斷升溫，可能會影響到波斯灣紅海的情況，不確定性跟去年不相上下，貨主或航商應變都必須要更靈活。