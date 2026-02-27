冠德建設「通化安和公辦都更案」將簽約 總銷137億預計2033年完工

冠德建設（2520）4日取得「台北市大安區通化段五小段191-12地號等12筆 土地公辦都市更新案」最優申請人，擊退由愛山林建設和宏匯集團組成的山林匯企業聯盟，以及遠雄建設、將捷建設。

冠德建設27日公告擬與台北市住宅及都市更新中心簽訂「台北市大安區通化段五小段191-12地號等12筆 土地公辦都市更新案」。

「通化安和公辦都更案」位於台北市敦化南路二段63巷21弄、敦化南路二段63巷、安和路二段32巷所圍成街廓，該案位於捷運大安站、捷運信義安和站間。

冠德建設指出，該案基地面積約1,306.2坪，預計投資約43.91億元，並規劃興建一棟地上23層、地下4層之SC構造之住宅大樓，更新後該案總樓地板面積約9,500坪以上，總銷售金額約137億元，預計2033年完工。

冠德建設27日同步公布年報，2025年營收達228.72億元，較2024年286.77億元減少20.2%，毛利率達22.45%,，較2024年的33.71%減少13.51個百分點，營業利益達31.07億元，較2024年75.09億元大減58.6%，稅後純益達15.56億元，較2024年55.5億元驟降71.9%，每股純益達2.61元，低於2024年每股純益10.25元。

冠德建設同步公告將在5月27日舉行股東會；另外董事會決議，擬進一步取得子公司環球購物中心14.2%股權，公司計畫將以每股25.4元向齊魯企業、齊揚開發取得5,409萬5,100股，總交易總金額達13.74億元，未來交易完成後，冠德建設持有環球購物中心股權比重達98.2%。

冠德建設表示，提高子公司環球購物中心持股，有助於集團經營方向一致性和彈性，能強化集團資源整合與協調，並可增加財務收益，有利於長期發展。

環球購物中心每股淨值為16.02元，質押股數為2.23億股、占總股數3.74億股約六成左右。