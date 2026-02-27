臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」27日在台南後壁區農業部花卉創新園區開園。台南市府提供
「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」27日在台南後壁區農業部花卉創新園區開園。台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業重鎮，每六株蘭花更有一株就產自台南，其地位舉足輕重。臺灣國際蘭展不僅名列世界三大蘭展，更透過外貿協會精準對接，今年吸引將近七成的國際新買家與超過二十國使節參訪。台灣蘭花憑藉頂尖品質與極具競爭力的價格優勢，在世界銷售版圖中站穩腳步，印證當產品實力夠強，全世界都會為你開路。

黃偉哲說，今年展期與嘉義舉辦的臺灣燈會重疊，市府正研擬便捷的交通接駁，方便民眾體驗「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙重魅力，並可順遊附近的糖廠五分車、新營波光節與月津港燈節等特色景點。

農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，本屆展覽首度以「雙展齊發」模式，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業的競爭力與發展潛力。展覽規劃多元場域，包括綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集，並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓觀展者不僅欣賞花卉，更能理解花卉科技發展與市場應用。

此外，展覽也強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性花卉品種，如蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及其他出口觀賞植物，展現台灣蘭花在全球供應鏈中的關鍵角色。

農業局長李芳林表示，「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展出期間自2月27日至3月16日，共計18天，展覽內容精彩豐富，如攜帶寵物之民眾，現場亦有設置寵物寄放服務，期盼大家可以享受這趟蘭花之旅。

今年於花卉科技展區特別設置超人氣的「台南農產精品館」，集結在地農漁會及優質農企業的小農特色產品，現場逛展消費滿額，即有機會獲得夜奇鴨、菜奇鴨及魚頭君等台南知名人氣迷你公仔，歡迎大家將在地精選伴手禮帶回家，感受台南農業的多元魅力。

科技 台南 農業

