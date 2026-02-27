郵輪靠港艘次目標拚600艘 港務公司啟動港口經濟新動能

隨全球旅遊市場回溫，郵輪產業正成為帶動港口經濟的重要動能。台灣港務公司董事長周永暉指出，2025年台灣郵輪停靠達567艘次，2026年預估將提升至597艘次、逼近600艘水準，顯示郵輪市場已逐步回到疫情前軌道。未來港口角色將從單純運輸節點，轉型為結合觀光、消費與城市發展的經濟入口，透過郵輪旅運帶動地方食宿遊購行整體產業鏈發展。

周永暉接受「官我什麼是」節目專訪時表示，郵輪停靠所帶動的不僅是旅客人數，更關鍵的是「陸上遊程」的深化與延伸。港務公司正與地方政府及觀光相關單位合作，將郵輪旅客由單一景點導引至多元城市體驗，包括特色餐飲、購物與文化行程，打造更完整的港口觀光消費場景，提升航商停靠意願。

他指出，國際郵輪市場高度重視停靠港的整體旅遊吸引力，因此港務公司除提供優惠措施吸引航商外，也積極參與國際郵輪展會並推動踩線行程，提升台灣港口在全球航線布局中的能見度。

在實務推動上，港務公司已透過與地方政府合作，強化郵輪旅運中心周邊交通動線、安全監控及觀光服務。例如高雄港透過智慧港口系統與城市治理整合，提升旅客移動效率與旅遊體驗，同時結合港區周邊觀光活動與文化設施，讓港口不僅是旅運節點，也成為城市休憩空間。

此外，台中港未來也將結合捷運發展與周邊商業及自然景點，進一步強化港口與城市連結，擴大港口經濟外溢效益。

在航線策略上，港務公司採取分港定位，基隆港主攻東北亞市場、串聯日韓航線，高雄港則布局東南亞市場，形成南向航線節點。透過區域跳島航線設計，提升台灣港口在國際航網中的停靠價值。

周永暉強調，艘次增加代表港口吸引力提升，也象徵台灣在郵輪市場中的地位回升，將有助於帶動更多國際旅客進入港口城市，形成長期穩定的觀光與消費動能。

除郵輪觀光外，港務公司亦同步推動綠能產業布局，其中台中港離岸風電發展已形成產業聚落，帶動相關中小企業進駐，強化港口在能源轉型與產業升級中的角色。

周永暉表示，未來港口將持續朝「觀光入口」與「產業基地」雙軸發展，透過郵輪經濟與綠能產業並進，打造台灣港口成為支撐國家經濟成長的重要平台。