基隆捷運推案熱開跑 暉騰將推七堵史上最大住宅案

預售市場買氣去年第4季開始止跌回穩，建商紛紛啟動推案，由宏泰機構創辦人林堉璘之子林鴻璋主導的暉騰建設，也宣布今年將一口氣推出3大案，總銷140億，其中「暉騰織・光霽」83億元，為基隆七堵史上最大案。

代銷業者表示，「暉騰織・光霽」緊鄰未來的基隆捷運SB18北五堵站，基地早期為眷村社區，約3,000坪，規劃4棟、364戶，坪數設定在28~43坪，總價帶預計落在1,800~2,600萬元。

其他兩案為27億的「三重仁義重劃區案」，以及30億的「三重集美街案」，三案皆以純住家、零地主戶的規格規劃，以確保社區品質及管理穩定性。

林鴻璋表示，過去一年市場量縮、價撐，「是一場必要的大洗牌。」他表示，當投機噪音消失，市場回歸真實剛需，這就是「去蕪存菁」的健康過程。

他認為，受限於土方處理、碳稅及工料成本的高漲，房價在精華地段具備極強的剛性支撐。未來的市場將由「話題驅動」轉向「專業紅利」。

因此，暉騰在2026年的策略非常明確，精準鎖定具備結構性紅利與成熟生活機能的雙重指標區域。除了布局生活機能完善的三重仁義重劃區，更將目光投向基隆捷運 SB18北五堵站的戰略門戶。

林鴻璋表示，隨著輝達等AI巨頭進駐，全台科技廊帶的價值被重新定義。AI 產業對房市的推升分為兩階段：第一階段是產業空間的戰略先導，大量資料中心與廠辦吃掉核心地段供給；第二階段則是「住宅空間的價值連鎖」。

他表示，高薪的AI人才非常看重時間成本。他們不一定追求信義區的繁華，但要求通勤效率與生活品質。而目前規畫中的30公頃基隆智慧科技園區，將承接內科、南港的研發後勤需求。在暉騰建設的眼中，北五堵SB18站就像是下一個大直，具備豐富地景與河谷廊帶的優勢。