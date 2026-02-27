快訊

高雄好市多工地傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
R17世運站旁A6基地周邊空拍。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地周邊空拍。圖／高雄市都發局提供

高雄半導體S廊帶逐步成形，在台積電高雄園區效應帶動下，產業鏈與科技人才持續湧入，因應商辦、研發與居住需求增加，高市府啟動R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中A6街廓將於3月底公告徵求實施者。都發局指出，2月招商文件公開閱覽期間，已有多家潛在投資者提出意見並評估投資可行性。

都發局表示，南部半導體S廊帶已成高雄產業發展主軸，為協助企業進駐時同步取得完整生活機能，接續辦理世運場站A5與A6基地招商，整合都市公共空間與臨街商業機能，打造產業、居住與服務兼具的複合型開發基地。

A6基地面積約1.06公頃，屬商業區土地，建蔽率50%、容積率300%，基地位於半屏山與台積電F22廠區之間，距捷運紅線R17世運站約300公尺，距台積電約1.5公里，並可快速銜接左營高鐵站，兼具TOD交通條件與自然景觀優勢，區位條件備受關注。

依規畫，A6將定位為產業生活綜合服務場域，除設置符合產業需求的辦公空間外，也規畫智慧宜居住宅及餐飲零售設施，並設置公共托育中心，協助企業員工在地安家。

此案也納入ESG與淨零碳排設計規範，招商文件要求綠建築、智慧建築、耐震標章與能效標示，同時須設置銜接A5基地的人行立體連通空橋，形塑安全連續的人本動線，並與半屏山景觀協調共融。

R17世運站旁A6基地周邊近拍。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地周邊近拍。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地基本資料。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地基本資料。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地周邊空拍。圖／高雄市都發局提供
R17世運站旁A6基地周邊空拍。圖／高雄市都發局提供

台積電 高雄 綠建築

延伸閱讀

高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

台積電2奈米製程加持 博通喊3D堆疊晶片狂賣百萬顆

台積電股價已高？小摩這樣看

相關新聞

阿聯酋來台徵才 震撼航空業…人才保衛戰一觸即發

國際航空業來台搶人，挖角後勤人才。全球最大、最具獲利能力的阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫，預計徵用1.7萬名後勤技...

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

高雄半導體S廊帶逐步成形，在台積電高雄園區效應帶動下，產業鏈與科技人才持續湧入，因應商辦、研發與居住需求增加，高市府啟動...

高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台積電高雄園區帶動產業鏈與人才進駐需求，高雄市政府接續推動高雄捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中距離台積電僅1...

市場觀察室／早午餐市場 點燃創業熱點

台灣的早餐市場年產值高達新台幣2,000億。根據財政部統計，截至2023年7月，全台登記在案的早餐店已突破18,919家...

顯而立見／AI變成我的「i 腦」好幫手

我大學時代就開始做業務。那時候想找一個能夠「多少努力就有多少回報」的工作。而業務這事情很直接。你今天多打一通電話、多說幾...

職感心教練／善用框架 提升工作效率

當解決問題時卡關、思緒陷入無限迴圈而跳脫不出來時，就會有人提到要「破框、跳脫框架、別自我設限」，彷彿框架只會限制我們的想...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。