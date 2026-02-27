距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

高雄半導體S廊帶逐步成形，在台積電高雄園區效應帶動下，產業鏈與科技人才持續湧入，因應商辦、研發與居住需求增加，高市府啟動R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中A6街廓將於3月底公告徵求實施者。都發局指出，2月招商文件公開閱覽期間，已有多家潛在投資者提出意見並評估投資可行性。

都發局表示，南部半導體S廊帶已成高雄產業發展主軸，為協助企業進駐時同步取得完整生活機能，接續辦理世運場站A5與A6基地招商，整合都市公共空間與臨街商業機能，打造產業、居住與服務兼具的複合型開發基地。

A6基地面積約1.06公頃，屬商業區土地，建蔽率50%、容積率300%，基地位於半屏山與台積電F22廠區之間，距捷運紅線R17世運站約300公尺，距台積電約1.5公里，並可快速銜接左營高鐵站，兼具TOD交通條件與自然景觀優勢，區位條件備受關注。

依規畫，A6將定位為產業生活綜合服務場域，除設置符合產業需求的辦公空間外，也規畫智慧宜居住宅及餐飲零售設施，並設置公共托育中心，協助企業員工在地安家。