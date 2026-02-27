高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台積電高雄園區帶動產業鏈與人才進駐需求，高雄市政府接續推動高雄捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中距離台積電僅1.5公里的A6街廓將於3月底公告徵求實施者。

高雄市都發局今天新聞稿表示，A6街廓將於3月底公告徵求實施者，2月招商文件公開閱覽期間，已有多家潛在投資者提出相關建議與探詢合作機會。

都發局表示，為了滿足台積電與上下游進駐企業的商辦、研發及人才安家需求，讓企業進入高雄時能同步取得完整產業生活支援空間，市府接續在世運站A5與A6基地辦理招商開發。

都發局說明，A6基地約1.06公頃，屬商業區土地，建蔽率50%、容積率300%，地處半屏山與台積電F22廠區之間的軸心位置，距離捷運紅線R17世運站約300公尺，至台積電僅約1.5公里，並能快速連結左營高鐵站，兼具交通優勢與半屏山自然生態環境條件。

都發局表示，為支援產業運作及專業人才的生活需求，A6將定位為產業生活綜合服務場域，未來開發包括辦公室、住宅，並導入餐飲零售等，同時規劃公共托育中心。

此外，A5與A6的開發滿足產業需求，也同步整合未來都市公共空間與臨街商業發展需求，以創造兼容產業、居住與服務的永續生活環境。