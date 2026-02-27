228連假首日！ 國道、省道路況一次看

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

和平紀念日連續假期首日，高公局預估27日交通量為115百萬車公里。上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。省道部分則是上午接順暢，主要是下午台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流。

高公局指出，目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7時，交通量為10.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預估今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間。

至於省道部分，公路局指出，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流，建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

另高公局與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等。跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

交通部呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全。

相關新聞

阿聯酋來台徵才 震撼航空業…人才保衛戰一觸即發

國際航空業來台搶人，挖角後勤人才。全球最大、最具獲利能力的阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫，預計徵用1.7萬名後勤技...

高捷世運站A6都更案 3月底公告招商

台積電高雄園區帶動產業鏈與人才進駐需求，高雄市政府接續推動高雄捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，其中距離台積電僅1...

市場觀察室／早午餐市場 點燃創業熱點

台灣的早餐市場年產值高達新台幣2,000億。根據財政部統計，截至2023年7月，全台登記在案的早餐店已突破18,919家...

顯而立見／AI變成我的「i 腦」好幫手

我大學時代就開始做業務。那時候想找一個能夠「多少努力就有多少回報」的工作。而業務這事情很直接。你今天多打一通電話、多說幾...

職感心教練／善用框架 提升工作效率

當解決問題時卡關、思緒陷入無限迴圈而跳脫不出來時，就會有人提到要「破框、跳脫框架、別自我設限」，彷彿框架只會限制我們的想...

阿聯酋航空全球大搶才 業界不敢大意 想方設法留才

阿聯酋航空全球大搶才，進一步掀起搶航空業人才大戰，牽動國內航空從業人員流向，各家航空公司都不敢大意，都表示，將以最完善、...

