可宸科技自動化設備上線 以匠心根基推動庫板全面提速

在台灣食品、生技與電子產業建廠速度不斷加快的情況下，庫板供應端能否同步提升品質與交期，已成為企業擴廠的重要關鍵。深耕庫板領域多年的可宸科技，宣布全新自動化設備正式上線，製程從裁切、壓合到封邊等全面標準化，協助客戶在擴建與升級過程中大幅提高效率。

可宸科技以「起於初心、成於匠心」為企業文化根基，從早期累積工法到打造自主產線，一路以穩紮穩打的方式提升品質管理。公司多年堅持從材料篩選到品管流程逐步優化，使得庫板成品質量穩定、規格一致，成為不少工程案場指定的合作對象。

可宸科技董事長賴文正指出，此次自動化設備的導入，將使產線精準度獲得顯著提升。智慧化裁切有效降低版材誤差；壓合與封邊標準化後，使產品外觀與結構品質更加一致，減少人工製程常見的偏差問題。整體產能也因生產流程整合而進一步提升，能為大型專案提供更高彈性的供應能力。

賴文正表示，為回應產業急單與壓縮工期的需求，可宸科技同步啟動快速供應機制，在標準規格下最快可做到「當日生產、當日出貨」，讓廠房建置進度不再受制於材料等待，協助企業更快完成擴產規劃。

從傳統人工工法到自主生產，再到今日的自動化躍升，可宸科技在每一階段都以穩健、細膩的方式推進製程革新。此次升級不僅展現企業對品質的堅持，更象徵本土庫板供應鏈向高效率、高一致性的方向邁進。

賴文正強調，未來將持續深化自動化能力並加強製程控管，打造更穩、更快、更精準的庫板供應模式，協助更多企業以最短時間完成廠房升級，迎接新一波產業需求。