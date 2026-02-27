聽新聞
阿聯酋來台徵才 震撼航空業 人才保衛戰一觸即發

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球最大、最具獲利能力的阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫。阿聯酋／提供
全球最大、最具獲利能力的阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫。阿聯酋／提供

國際航空業來台搶人，挖角後勤人才。全球最大、最具獲利能力的阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫，預計徵用1.7萬名後勤技術專才，看好台灣的航空人才庫優勢而大舉來台搶人，國內航空業人才保衛戰一觸即發。

全球航空業復甦後立即出現人才荒，阿聯酋航空表示，台北說明會為阿聯酋航空集團年度全球人才招募計畫的一環，預計於全球新年度預計招募超過17,300名專業人才，涵蓋350種職務。其中，台灣為關鍵的徵才站點。

阿聯酋航空來台招募計畫
阿聯酋航空來台招募計畫

根據阿聯酋招募的初步說明，並將於3月10日及11日在台北舉辦招募說明會，並將祭出優渥的「免稅」薪資與福利，延攬優秀具潛力的飛航維修技術人員。

據了解，航空業的人才具備專業門檻，平均培養成本高、年限長，其中，後勤維修人才為飛安的第一道守門員，是航空公司極為倚賴的專業領域，阿聯酋此次看準台灣是培養這類專業人員的人才庫，特地來台挖角，引此我方業者的重視。

阿聯酋航空台灣總經理 Nasser Bahlooq表示，阿聯酋航空已投資9.5億美元，於杜拜世界中心興建全新超現代化工程設施，阿聯酋航空的機隊技術人員，能在杜拜開啟精彩的專業職涯，於多元文化團隊中工作，並參與全球最大寬體客機機隊的維護與營運。

阿聯酋航空位於杜拜世界中心（Dubai World Central）的基地設施已於2024年啟動第一期工程，預計於2027年完工。該設施占地超過100萬平方公尺，專為支援阿聯酋航空機隊符合2040年之營運需求而打造，將成為中東地區商用航空工程服務的重要指標，並具備為其他航空公司提供維修支援之潛力。

阿聯酋航空表示，該公司為了體現持續擴展技術營運規模、強化機隊維修能量，提升全球維修標準的長期承諾，台北舉辦招募說明會以飛航維修技術人員為主，說明會開放具相關經驗及有志投入航空維修領域的專業人才報名參加，獲聘者將派駐至阿聯酋航空樞紐杜拜工作，可以在國際舞台上展開嶄新職涯。

這次來台招募人才，阿聯酋航空提供員工極具吸引力的免稅薪資，享有年度盈利獎金資格、完善的醫療險與壽險保障、子女教育津貼以及優惠貨運服務，並可申請使用阿聯酋航空白金卡，於全球及杜拜當地數千家品牌、商店、俱樂部、診所及休閒娛樂設施使用專屬折扣；員工與親友同享極佳的票價優惠。

