阿聯酋航空全球大搶才 業界不敢大意 想方設法留才

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

阿聯酋航空全球大搶才，進一步掀起搶航空業人才大戰，牽動國內航空從業人員流向，各家航空公司都不敢大意，都表示，將以最完善、最優質的規劃，致力提升國內航空產業就業環境、留住人才。

華航（2610）、長榮航在航空業復甦後，連續兩年發放高額的年終獎金，尤其，華航2025年年終以個人考績加上16萬元定額獎金，推估表現出色的員工均值約在十個月以上。航空專家認為，兩家航空業者連續兩年發出高額年終獎金，今年航空市場依舊看俏，有助於穩住員工驛動的心。

航空業者表示，航空業本來就是國際型態的產業，國內的華航、長榮航、華航及星宇航空一直視員工為最重要的資產，致力打造幸福、健康及安全的職場環境，進一步培育航空產業專才，提供完善的教育訓練及多元職涯發展，建立順暢的關懷溝通管道；2024年、2025年航空市場大好，公司營運繳出亮麗成績單的同時，也發出高額年終獎金。

華航表示，擁有具市場競爭力的薪酬與員工福利條件，提供各式優待機票飛遍全球航點，還可以串連各航空公司的聯航優待機票；此外也推出員工持股信託優化方案，公司補助比例達40-50%，同仁可以多一種理財選項，存下第二筆退休金。華航連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

華航 航空業 長榮航

