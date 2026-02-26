高醫攜手合一成立全球傷口照護示範中心 跨團隊獲國家醫療品質大獎

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）與合一（4743）26日共同宣布，雙方合作成立首家「ON101全球傷口照護示範中心」，26日在高醫舉行揭牌儀式，未來將作為國際傷口照護專業訓練與交流的重要平台，強強聯手培育全球困難傷口照護專業人才，讓世界看見台灣醫療與生技軟實力。

合一生技表示，高醫整形外科相關照護夙負盛名，榮獲第26屆國家醫療品質獎（NHQA）白金獎肯定，長期深耕傷口照護領域，透過跨科整合的「保肢一條龍」專業照護模式，結合多專科醫療團隊與先進治療技術，成功協助多名病人擺脫長期難癒傷口困擾，守護肢體功能與行動力。尤其慢性難癒傷口不僅影響病人生活品質，更可能因反覆感染導致骨髓炎，甚至面臨截肢風險。

「我真的一度以為再也不能正常行走…」回憶起受傷後漫長又煎熬的治療歷程，54歲的陳先生語氣仍帶著感慨。2024年3月，一場嚴重意外造成他右腳足踝大面積撕裂傷合併腳跟嚴重骨折，歷經外院多次手術清創、死骨切除、人工骨粉與骨髓植入、局部皮瓣重建，傷口卻始終無法癒合，疼痛不已連基本行走都成了奢望；長達九個月反覆治療讓陳先生身心俱疲，甚至一度對未來失去信心。

2025年初，他轉至高醫求助，經完整檢查與重新評估後確診為「慢性難癒傷口合併骨髓炎」，慢性難癒傷口是一種棘手的深部感染，不僅影響病人生活品質，反覆感染導致骨髓炎甚至可能面臨截肢風險。

高醫整合院內整形外科、骨科部、感染內科、復健部、營養師及傷口照護師等專業人員提供從評估、治療到遠距追蹤的一站式整合服務，針對感染控制、組織修復與功能復健同步進行，替陳先生精準清創、死骨切除並搭配長期抗生素治療，使用先進敷材與國產糖足新藥局部藥物治療，同時輔以高壓氧與震波治療促進局部血流與組織修復，經約半年系統性照護，陳先生的傷口逐漸癒合，骨髓炎成功獲得控制，不但疼痛顯著改善，更避免截肢或大範圍顯微重建手術，讓陳先生恢復行走能力，終於能重新回到正常生活。

這樣的成功案例正是高醫長年深耕傷口照護的最佳寫照。高醫副院長陳芳銘表示，高醫整形外科自2018年成立傷口照護中心，為南台灣重要的傷口照護轉介與治療據點。中心配置多位國際認證傷口照護師及整形外科專科醫師，提供從評估、治療到遠距追蹤的一站式服務，並引進高壓氧艙、震波治療儀、電漿治療儀及遠紅外線治療儀等專業設備，結合先進敷材、國產糖足新藥、再生醫療與智慧遠距照護模式，每年服務病人超過2,000人次，團隊亦積極參與多項臨床試驗並發表多篇國際論文，整體照護品質與成果已臻國際水準。

合一生技創辦人路孔明表示，合一長期深耕台灣、致力新藥研發，讓國產糖足新藥成功打入國際新藥市場，感謝高醫提供專業醫療團隊與臨床場域，共同培育全球專業人才。

高醫整形外科主任李書欣指出，慢性傷口通常指超過4至6周仍未癒合的傷口，常見於糖尿病、周邊血液循環不良或免疫力低下族群，若未及時介入，恐因反覆感染導致組織壞死，甚至面臨截肢風險。高醫感染內科呂其融醫師亦提醒，深部慢性傷口若確診骨髓炎，除完善傷口照護外，仍需長期抗生素治療並密切追蹤，以避免復發。

高醫整形外科暨台灣傷口照護學會名譽理事長郭耀仁教授呼籲，台灣已邁入高齡化社會，慢性病與慢性傷口問題日益增加，當傷口久未癒合時，應及早接受完整評估與專業治療。隨著醫療科技與整合照護模式進步，許多過去可能走向截肢的案例，現已能成功保留肢體功能。高醫呼籲民眾切勿輕忽慢性傷口問題，及早就醫，掌握治療黃金期。