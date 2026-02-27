聽新聞
市場觀察室／早午餐市場 點燃創業熱點

經濟日報／ 林文寶（國立高雄師範大學事業經營系教授）

台灣的早餐市場年產值高達新台幣2,000億。根據財政部統計，截至2023年7月，全台登記在案的早餐店已突破18,919家，數量甚至超過便利商店。更值得注意的是其成長速度，據未來流通研究所的報告，早餐店的年化成長率從2014至2019年的3.3%，在2023年翻倍躍升至10.5%。

市場的蓬勃發展，源於深刻的社會結構與消費心理變遷。早午餐的流行，正是對現代人生活方式轉變的直接回應。

而後疫情時代，遠距辦公、彈性工時與自由工作者比例增加，嚴格的「朝九晚五」作息逐漸被打破。愈來愈多人習慣晚睡晚起，傳統早餐時段（6-8點）的需求被延後，而在午餐前出現了一個新的用餐空檔。正如產業觀察所指出的，這種新的生活節奏，使得「白天好好吃一頓飯」成為一種新需求，早午餐店恰好填補了這個市場空白。

與此同時，消費者的心態也發生了質變。早餐不再僅僅是為了「吃粗飽」，而是追求更高品質的用餐體驗。這股趨勢體現在幾個方面：

空間美學：消費者願意為舒適、有設計感的環境買單。明亮、現代化甚至帶有北歐或日式風格的裝潢，成為吸引年輕客群的關鍵。

餐點升級：餐點內容從傳統的漢堡、三明治，擴展到精緻的盤餐、健康輕食、異國風味料理，甚至是手沖咖啡，大幅提升了客單價。

社交屬性：早午餐成為朋友聚會、社群打卡的重要場景。它不僅是一餐飯，更是一種生活態度的展現與社交貨幣。

面對市場的快速演變，傳統早餐店若不轉型則面臨淘汰壓力。以麥味登、Q Burger（7797）為首的新型連鎖品牌，正透過創新的商業模式，引領整個產業的變革。

模式一：複合式與全時段經營，打破餐期界線

新型態的早午餐店不再局限於早晨。例如，麥味登將營業時間延長至下午，並推出義大利麵、蛋包飯等午餐選項。

根據媒體報導，其9點至11點的「早午餐」時段營收已占單店35%，午餐時段也能與便當店競爭。這種「全時段經營」的複合式模式，成功吸引了「把早餐當午餐吃」的非典型客群，極大化了店面的坪效與營收潛力。

模式二：數位轉型，從營運工具到核心競爭力

數位化是這場戰爭的勝負點。領先品牌已將數位工具從輔助角色提升為核心競爭力。

其中，被譽為「數位原生」的Q Burger，從創業初期就自建POS系統。如今，它已導入SAP的ERP與Salesforce的CRM，並擁有超過百萬會員的自有App。媒體報導，其App訂單貢獻超過五成營收。透過數據分析，Q Burger能實現「千店千面」的精準菜單策略，並藉由智慧取餐櫃優化流程。

而麥味登作為首家上櫃的早午餐品牌，持續發展智能店型，應用AI預測模組進行備餐與自動訂貨，大幅提升門市效率，解決了餐飲業普遍面臨的人力短缺痛點。

模式三：品牌行銷與跨界聯名，創造情感連結

當餐點品質與用餐環境成為標配後，品牌力成為了決勝關鍵。各品牌紛紛透過行銷活動建立差異化：

例如以話題聯名。Q Burger與「胡同燒肉」合作推出A5和牛漢堡，拉亞漢堡則與KITKAT、森永牛奶糖等知名IP聯名，成功吸引了原本不吃早餐的客群，創造了極高的社群話題性。

此外，與消費者的溝通也趨向年輕化。早安美芝城與Youtuber、插畫家合作，推出限定IP「早餐龍」，以文青風格的包裝設計吸引年輕人目光，成功跳脫傳統早餐店形象。

