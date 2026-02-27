聽新聞
0:00 / 0:00

職感心教練／善用框架 提升工作效率

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）

當解決問題時卡關、思緒陷入無限迴圈而跳脫不出來時，就會有人提到要「破框、跳脫框架、別自我設限」，彷彿框架只會限制我們的想像空間。但如果框架不是枷鎖，反而是一套工具，你覺得它能如何幫你降低決策疲勞、提升決策效率？

許多創業家都有鮮明的穿著風格，例如黃仁勳的黑皮衣、祖克柏的灰T恤配牛仔褲。而據輝達前員工提到，黃仁勳連email也追求極致效率，固定格式、雙倍行距、每行一句，幾乎不超過六行，因為「TL、DR」（Too Long、Didn't Read；太長、懶得看）。

這些作法，都是他們所設立的一個個框架，減少穿搭、看信件的決策成本，把腦力留給更重要的事。所謂「框架（Framework）」，其概念是指一個提供基礎結構、規則或準則的「骨架」或「基礎」，讓自己（或對方）可以在此基礎上進行更有效率、更有組織性的工作。

或許你會認為，大老闆當然可以要求員工按照他們的規則（框架）做事情；然而，每個人都是自己的老闆，所以也可以想想，如何建立自己的框架，減少作選擇的次數與時間，提升決策的品質，做自己的主人。

其實我們在日常生活中，已經有了框架的經驗，但卻不自知。例如，每日起床後的盥洗順序、生活作息等，都已經內化成為習慣，不加思索便會自動按照習慣去做。還有那些事物有必要去建構起屬於自己的框架呢？建議可以從日常言行中去思考以下二種條件：

一、需要標準化與一致性。建立框架（如SOP、Checklist）能確保每次任務、作業的基礎品質和流程都有固定的作法。

例如，個人制定檔案名稱、歸檔目錄與版本規則，以建立知識庫與文件歸檔框架；或屬於「不定期會再來一次、不同人做同樣的事、做錯代價高或交接成本高」的作業，如新人報到、員工離職手續、公司簡介與報告的模板、請採購作業等業務內容等，可以納入考量。

二、需要提高效率與減少認知負擔。將重複性的決策或步驟納入框架，讓大腦專注於更複雜、需要創造力的地方。

例如，主管經常一句話交辦任務，你便可以建立一個固定問句的模板：「目標與期限為何？對應窗口是誰？可以動用哪些資源？」若你是一位主管，參加會議便可以問：「現在狀況如何？下一步要做什麼？目前有什麼風險？預防機制？需要什麼資源來協助你？」

高手除了知道框架的限制，懂得適時地思考如何跳脫；也能理解無論處理個人作業、團隊合作，或在思維邏輯、行為模式上，需要建立何種框架來幫助自己降低選擇障礙，將寶貴的腦力運用在更有價值的事情上。

黃仁勳 生活 專注

延伸閱讀

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

以GPU起家…輝達為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

恐掀全球經濟劇震 CIA曾示警科技巨頭中共企圖…藍委：兩岸和平最關鍵

春晚機器人噱頭十足 中國AI完勝美國？謝金河：中美戰略不同、別太早下結論！

相關新聞

市場觀察室／早午餐市場 點燃創業熱點

台灣的早餐市場年產值高達新台幣2,000億。根據財政部統計，截至2023年7月，全台登記在案的早餐店已突破18,919家...

顯而立見／AI變成我的「i 腦」好幫手

我大學時代就開始做業務。那時候想找一個能夠「多少努力就有多少回報」的工作。而業務這事情很直接。你今天多打一通電話、多說幾...

職感心教練／善用框架 提升工作效率

當解決問題時卡關、思緒陷入無限迴圈而跳脫不出來時，就會有人提到要「破框、跳脫框架、別自我設限」，彷彿框架只會限制我們的想...

鋼市向榮 燁輝、燁興、唐榮3月新價全上漲

燁輝（2023）26日開出3月盤價，鈹鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷調漲10美元，表明鋼市加溫供需結構改善，市場情緒...

2025新屋殺價擴大 桃園這區「開價打八折」成起手式

根據591新建案統計，2025年國內前十大議價率最高的行政區議價率較2024年普遍增加；其中桃園市大園區以議價率22.5...

中信房屋：前兩月房市交易量平穩 中南部買氣回溫

中信房屋統計內部成交件數，今年前兩月旗下全國店頭交易量相較於去年同期減少約3%；進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。