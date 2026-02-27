顯而立見／AI變成我的「i 腦」好幫手

我大學時代就開始做業務。那時候想找一個能夠「多少努力就有多少回報」的工作。而業務這事情很直接。你今天多打一通電話、多說幾句話、多跑幾個點，就有機會多簽一筆單。這份工作也讓我學會一件事：現實世界是可以靠行動力換結果的。

大學的時候，我打工賣過信用卡、BBCall、手機，甚至還去市場賣過進口櫻桃，這些經驗讓我快速學會面對人的能力。每一次成交都靠自己去創造，沒有誰替你擋子彈，也沒有誰幫你鋪路。你不主動出擊，就沒有明天。

但做久了我開始發現，業務這件事有一個隱藏的風險，它高度依賴當下的體力與情緒。每一筆生意都要親自跑，每一個客戶都要現場反應。這些過程充滿臨場感，也充滿變數。我開始思考：有沒有可能，我賣的東西，是我能夠控制的？我有沒有可能設計出一種讓對方「無法拒絕」的提案？

這樣的想法讓我開始轉變，從一個執行話術的業務，變成一個會思考「怎麼讓對方想要自己靠近」的企劃。對我來說這是一種從被動應對，轉向「主動設計」的過程。我不再只是銷售，而是開始設計「價值的呈現方式」。

我那時候做了一個很簡單的策略：既然要賣東西很難，那我先送東西給你。重點不是免費，而是我能不能從這個「免費」中設計出服務的交換價值來收錢。我開始組合產品、設計方案、包裝話術，甚至寫一頁式提案內容。

我學著站在對方的角度思考：他要的是什麼？他在意的是什麼？他能不能在還沒開口前，就感受到我已經準備好了解決他的問題？

這種思維讓我不只是「把東西賣掉」，而是讓對方覺得「跟你買，是一種理所當然」。久而久之，我的角色不再只是業務，而是一個真正的企劃人，但不是坐在會議室畫簡報的那種，而是懂得把設計落地的人。

但光有企劃還不夠，我需要更有效率的方式，來整合那些重複與不重複的工作流程。我開始接觸各種資訊工具，也開始練習把流程邏輯化。

那時候心裡有個想法：「你可以不聰明，但不能不會整理。」所以我用表格、自動化、流程圖，把那些「經驗累積」變成「模組」。我開始建立一種自己的運作方式，一套可以被優化、被複製、被放大的系統。

我給它取了一個名字，叫「i腦」——資訊腦。也就是讓腦袋長出一種會處理資訊、會做結構思考的方式。然後AI出現了。一開始我只是把它當作好玩的工具，後來才發現它其實可以變成我「i腦」裡最有力的輔助。寫企畫案時可以先把想法丟給AI，它會先幫我整理出一版架構，再進一步調整。這讓我可以把時間花在優化和判斷。流程設計也一樣，AI可以幫我分類資料、整理清單、設計模板，甚至做到初步的分群與自動回覆。等於我不是一個人單打獨鬥，而是多了一個反應超快、邏輯清楚、沒有情緒波動的團隊夥伴。

但AI再厲害，它也只是一個工具。真正做選擇的還是你自己。如果你原本對業務沒有行動力，它無法幫你打第一通電話；如果你對企劃沒有邏輯，它也無法幫你設計提案。

就像放大鏡，你要先有東西可以放大，它才有價值。例如跑業務的行動力、寫企劃的腦袋、整理流程的資訊思維，是我一直以來不變的核心。AI的出現，讓這三件事變得更好做了，而不是不需要做。