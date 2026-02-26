園管局高屏分局攜14家廠商熱血開春 募血近8.5萬 c.c.

經濟部產業園區管理局高屏分局26日於高雄前鎮科技產業園區，辦理「捐血永續 分享生命」為主題的開春職場公益活動。活動集結園區14家企業共同參與，並由捐血中心專業協辦，成功募集250餘人熱血，近8.5萬c.c.，展現職場正能量與企業公民的實踐力。

高屏分局林崑木秘書表示：「我們不僅是工作夥伴，更是生命的守護者。每一袋熱血，都是我們對社會責任的具體實踐。企業攜手推動捐血行動，是實現ESG與SDGs目標的重要里程碑。」，林秘書也親自頒發感謝獎盃給各協辦單位，感謝各參與單位的大力支持。

此次活動特別整合瑞儀光電（6176）、台虹（8039）、全台（3038）、三井、日東電工、博士電子、華東科技（8110）、新盛力（4931）、晶傑達、華新科技（2492）、典範半導體（3372）、同愛會、民生醫院、台糖高雄分公司等14家園區企業資源，場地設置三輛捐血車供員工及民眾捐血，並搭配「等候人數查詢」機制，有效縮短等待時間，提升參與意願。現場湧現排隊人潮，場面熱絡，展現園區職場的溫暖行動力。

除了捐血主軸外，活動更納入多個單位聯合宣導，結合高屏分局環安勞動科（性平宣導）、政風室（廉政教育）、民生醫院（愛滋防治）、前鎮區衛生所（健康識能與慢病預防）、高雄市毒品防制局（反毒宣導）、園區警察隊（防詐騙教育）等六個宣導攤位，提供全方位健康與法律常識推廣，營造更安全、健康與正向的職場環境。

高屏分局強調，透過這場捐血活動，為醫療用血注入關鍵能量，也強化職場員工對社會議題的參與感。未來園區也將持續舉辦此類公益活動，串聯企業善意，將職場影響力擴展至整體社會。