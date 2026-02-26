豪華遊艇龍頭嘉鴻擴大投資 打造高雄成亞洲維修基地

投資台灣事務所今天通過嘉鴻遊艇、捷順企業及軒味食品等3家企業擴大投資台灣，布局高端製造、地方創生與食品加工等領域。其中身為全球前5大客製化豪華遊艇製造商的嘉鴻遊艇將在高雄旗津擴建廠區，未來將成為亞洲首座具備維修1000噸級船型能力的專業遊艇維修基地。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，通過「根留台灣方案」嘉鴻遊艇以自有品牌行銷歐、美、澳等高階市場，累計交付逾930艘遊艇，並與日本豐田集團合作開發豪華遊艇產品。

經濟部指出，這次投資因應產能需求，嘉鴻遊艇規劃於旗津擴建廠區，導入智慧化生產線並跨足整船維修服務，新產線將運用AI與電腦視覺技術提升製程與檢測效率，同時設置太陽光電與節能設備，強化台灣在全球高端遊艇市場的競爭力。

經濟部表示，在中小企業方面，捷順企業旗下品牌茶籽堂以苦茶油清潔用品起家，近年轉型為結合藝術設計與環保理念的生活品牌，並推動契作農場與苦茶樹新植計畫，深化在地農業發展。

捷順企業將於宜蘭大南澳興建「苦茶油文化基地」，整合製油所、苦茶樹園與社區資源，落實在地種植、採購與聘僱的「新農業」模式，預計創造35個就業機會。園區建築將採隔熱玻璃、雨水回收等節能設計，並升級數位平台導入AI技術分析顧客需求，提升營運與服務品質。

經濟部表示，同屬中小企業方案的軒味食品則專精烤肉食材研發與客製化加工，從台中大甲夜市攤販起家，逐步建立自有品牌與通路。看好燒烤市場成長，軒味食品規劃在台中大甲設立中央食品工廠，投資約1.52億元，新增19個就業機會。

新廠將設置太陽能發電設備並採節能建材，產線導入自動化排程系統、AI視覺辨識與環境感測技術，即時監控作業環境並提升品質與檢測效率，為未來拓展海外市場奠定基礎。

經濟部指出，上述3項投資案除強化高值製造與智慧化應用，也結合地方創生與低碳轉型，有助帶動區域就業與產業升級，持續推動台灣產業朝向智慧化與永續發展。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1723家企業投資約新台幣2兆6376億元，預估創造16萬5112個本國就業機會。

其次，「根留台灣企業加速投資行動方案」已有212家企業投資約6113億元，創造2萬9366個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1168家企業投資約5992億元，帶來4萬1451個就業機會，後續尚有12家企業排隊待審。