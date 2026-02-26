中華車旗下MG董事長與總經理 由中華車副總廖景雲兼任

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華（2204）汽車26日代子公司台灣英倫摩里斯汽車公司發布重訊，公告經營團隊人事調整，台灣英倫摩里斯汽車公司（MG Taiwan）董事長總經理將由中華汽車副總經理廖景雲兼任，此項人事調整將於3／1正式生效。

中華車表示，台灣汽車市場競爭環境下，中華汽車持續聚焦自主研發與多品牌發展核心策略，本次人事調整後，主要是基於中華汽車內外部業務資源整合與管理，將進一步發揮多品牌營銷業務綜效，穩定MG Taiwan品牌及各品牌事業於台灣市場的深耕發展。

台灣英倫摩里斯汽車公司（MG Taiwan）董事長暨總經理廖景雲，現任中華汽車副總經理，負責中華汽車營銷管理系統，過去30年工作資歷，歷練產品技術研發、銷售業務、市場行銷營業、售後服務等完整的汽車專業歷練與實務經驗。未來，將借重廖景雲董事長在車輛產業技術豐富經歷與多品牌營銷經驗，帶領團隊持續創新品牌精神與優化服務品質，MG Taiwan也將持續與全台經銷商夥伴攜手合作，致力為消費者與車主提供最佳銷售體驗與售後服務。

