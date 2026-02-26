桃機2045年目標客運量達8,380萬人次 貨運量達385萬噸

桃園國際機場開航47周年，自1979年開航至今，服務已突破9億人次。周年之際，國家發展委員會也在今日審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」，擬訂機場未來（2045年）建設發展藍圖，擬定2045年達年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸的目標，未來將投入約7,724億元辦理各項園區設施與聯外道路優化。

回顧過去一年，桃園機場在基礎建設與營運量能提升方面均有實質進展。第三航廈北廊廳順利啟用，顯著擴充機場的營運量能，不但提供更舒適、便捷的候機體驗，更強化桃園機場因應龐大旅客潮的調節能力。而臨時過夜機坪的啟用，進一步提升了機場整體營運調度彈性與韌性。

依照國際機場園區發展條例針對桃園國際機場必需定期滾動檢討機場園區綱要計畫，綜合國內外局勢及產業發展，擬定桃園國際機場之發展目標與策略，國家發展委員會今日審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」，擬定2045年達年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸願景。

為達成此目標，規劃投入約7,724億元辦理各項園區設施與聯外道路優化，其中機場公司投入5,115億，其他政府單位投入1,576億，民間參與建設金額預估可達1,033億元，展現政府發展國家門戶之決心。

機場公司持續優化人力調度、動線引導與各項軟硬體服務的同時，也正穩步推進第三航廈、第三跑道等重大建設計畫，秉持「服務與建設齊頭並進」的理念，讓各項開發工程扎實落地。期盼透過持續壯大國門的服務能量，提升臺灣的國際競爭力，讓桃園機場不僅能回應各界的深切期盼，更能成為每一位旅客心中最溫暖的旅程起訖點。