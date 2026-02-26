快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

義联集團26日春酒 燁輝、燁興、燁聯提前開漲盤慶賀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

義联集團26日舉辦春酒，席開百桌以上，包括燁輝（2023）、燁興（2007）、燁聯（9957）都提前開出漲盤，以上漲的鋼價表現活力，慶賀集團金馬年欣欣向榮，財源廣進。

義联集團是由創辦人林義守於1978年創立，為台灣最具規模的民營企業集團之一。集團業務以鋼鐵生產為基礎，逐步跨足醫療、教育、休閒、地產等多元領域，形成「教、用、養、樂」的全方位事業體系，致力於南台灣的投資與發展。

目前集團主要事業體包含：

生產事業 (鋼鐵)：核心產業包括燁聯鋼鐵、燁輝、燁興、鑫陽鋼鐵等，涵蓋不銹鋼、鍍烤鋼捲、鋼管等。

醫療事業：義大醫療財團法人，旗下有義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院等。

教育事業：義守大學、義大國際高中。

休閒與地產事業：義大世界（含購物廣場、遊樂世界、皇家酒店、天悅飯店）、高雄萬豪酒店、義享時尚廣場。

義联集團以「創新、成長、責任、永續」為經營理念，深耕高雄並致力於ESG永續經營。

義大世界 燁聯鋼鐵 醫院

延伸閱讀

鋼市向榮 燁輝、燁興、唐榮3月新價全上漲

燁聯、華新不銹鋼 連四漲

Gogoro媒體春酒曝光年度計畫 聯名新車將搭上玩具總動員

鋼鐵海防全面啟動！北部海巡重兵壓境 岸海空立體殲擊

相關新聞

鋼市向榮 燁輝、燁興、唐榮3月新價全上漲

燁輝（2023）26日開出3月盤價，鈹鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷調漲10美元，表明鋼市加溫供需結構改善，市場情緒...

2025新屋殺價擴大 桃園這區「開價打八折」成起手式

根據591新建案統計，2025年國內前十大議價率最高的行政區議價率較2024年普遍增加；其中桃園市大園區以議價率22.5...

中信房屋：前兩月房市交易量平穩 中南部買氣回溫

中信房屋統計內部成交件數，今年前兩月旗下全國店頭交易量相較於去年同期減少約3%；進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市年...

貿協今日擎天崗健行 黃志芳：團隊如精銳的登山隊

外貿協會今日舉行2026新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳在出發前勉勵同仁...

去年商標申請件逼近10萬！創歷年新高

經濟部智慧局26日公布去年專利商標統計，其中商標註冊申請量達到9萬7,411件，改寫歷史新高紀錄，顯示國內商業活動依然旺...

臺南市去年12月住宅價格指數下降0.04% 呈現價跌量增溫和修正態勢

台南市去年12月住宅價格指數為140.89，較前期（11月）微幅下降0.04%，相較去年同期則小幅下降4.64%。以住宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。