義联集團26日春酒 燁輝、燁興、燁聯提前開漲盤慶賀

義联集團26日舉辦春酒，席開百桌以上，包括燁輝（2023）、燁興（2007）、燁聯（9957）都提前開出漲盤，以上漲的鋼價表現活力，慶賀集團金馬年欣欣向榮，財源廣進。

義联集團是由創辦人林義守於1978年創立，為台灣最具規模的民營企業集團之一。集團業務以鋼鐵生產為基礎，逐步跨足醫療、教育、休閒、地產等多元領域，形成「教、用、養、樂」的全方位事業體系，致力於南台灣的投資與發展。

目前集團主要事業體包含：

生產事業 (鋼鐵)：核心產業包括燁聯鋼鐵、燁輝、燁興、鑫陽鋼鐵等，涵蓋不銹鋼、鍍烤鋼捲、鋼管等。

醫療事業：義大醫療財團法人，旗下有義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院等。

教育事業：義守大學、義大國際高中。

休閒與地產事業：義大世界（含購物廣場、遊樂世界、皇家酒店、天悅飯店）、高雄萬豪酒店、義享時尚廣場。

義联集團以「創新、成長、責任、永續」為經營理念，深耕高雄並致力於ESG永續經營。