鋼市向榮 燁輝、燁興、唐榮3月新價全上漲

燁輝（2023）26日開出3月盤價，鈹鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷調漲10美元，表明鋼市加溫供需結構改善，市場情緒轉趨正向，將搭配多元方案，幫助下游建立庫存。

另一方面，唐榮3月不銹鋼價304每公噸調漲2,000元，316L附價漲2,000元。燁興不銹鋼盤線300系每公噸漲2,000元，碳鋼漲500元。

燁輝表示，全球經濟持穩向前，市場預期美國聯準會準主席華許上任後將採行「縮表與降息並行」策略，在兼顧通膨控管的同時提振景氣。歐洲央行持續維持利率於 2%不變，大陸央行（中國人民銀行）亦表明利率保持「溫和」的貨幣政策，全球三大經濟體於金融面持續支持市場，景氣逐步回溫。

此外，台灣出口暢旺，1月出口657億美元創歷年單月新高，連續27個月正成長，年增69.9%，為史上第2大增幅。主計總處更大幅上修今年經濟成長率預測值至 7.71%，較去年11月預測值3.54%上修4.17%，調幅超乎預期，顯示整體經濟仍處擴張軌道。

鋼鐵供需方面，世界鋼協(worldsteel)統計，2025年全球粗鋼產量18.49億公噸，年減2%。其中，大陸產量9.5億公噸、年減4.5%，創7年新低。尤其大陸自今年起實施鋼材出口管制以來，1月重點企業粗鋼日均產量僅197萬公噸，預期中國大陸鋼鐵產量將持續下修，加上大陸發改委研擬推出2026-2030為期5年、聚焦內需、AI基建等重點策略方案，將有助加速市場供需平衡，帶動鋼市逐步回溫。

鐵礦砂價格2月均價回落至每公噸99.3美元，澳洲煤礦價格均價203美元，雖然成本端短期波動，但在美國、歐盟通膨可控，歐盟 CBAM 實施與進口防衛 措施推出在即，大陸定調擴大刺激內需政策為今年首重，全球鋼市氛圍呈 現「易漲、偏多」格局。

這種情況，進一步促成亞洲包括大陸寶武、鞍本集團，中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼市回升態勢確立，主基調「穩健向上」。