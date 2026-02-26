「全壘打王」王貞治授勳 一甲子野球魂淬鍊台日羈絆

「世界的全壘打王」王貞治去年11月榮獲日本天皇親自頒發「文化勳章」，此次他隨福岡軟銀鷹來台參與交流賽，26日接受賴清德總統親自頒授「一等景星勳章」，兩國的最高榮譽輝映了「世界的全壘打王」王貞治，是日本與台灣共同的驕傲。

賴總統致詞說，世界全壘打王「OH桑」王貞治是家喻戶曉的棒球英雄。其「一生懸命」、「一球入魂」的精神、獨創的「一本足打法」，締造了868支全壘打的世界紀錄，激勵日本、台灣及全世界球迷的心。

賴總統認為，令人感動的是，王貞治先生既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥。無論擔任球員、球隊監督或球團會長，數十年來都沒有改變。在日本野球殿堂和台灣棒球名人堂都可見王貞治先生的英雄身影，顯示出對日本與台灣棒球的貢獻。

談及即將登場的世界棒球經典賽，賴總統感謝日本國家代表隊在對戰台灣時，將派出去年協助道奇隊奪得美國職棒世界大賽冠軍的山本由伸投手應戰，展現對台灣國家代表隊的敬重。台灣隊一定會全力以赴，也祝福台灣隊與日本隊都能拿出最好的表現，贏得最好的成績。

王貞治此次殊榮，達成史無前例的「三冠勳章」成就。繼1977年獲頒日本首屆「國民榮譽賞」、2025年11月獲頒「文化勳章」後，他成為台灣史上首位榮獲一等景星勳章的體育選手，這三面勳章完美輝映了他跨越國界、無人能及的偉大貢獻。

王貞治與台灣的情緣，是一場長達一甲子的溫暖馬拉松。1965年，剛創下單季55轟紀錄的他首度訪台，在台中省立棒球場的表演賽掀起全台狂熱。從那時起，他便與台灣棒球結下不解之緣。

王貞治見證了台灣棒球的每一次蛻變：從1990年特地來台為職棒元年開幕戰開球，到2023年以83歲高齡為苦等30年的台北大巨蛋投出歷史性的一球。1999年台灣遭遇921大地震時，他第一時間跨海來台賑災，證明了台日之間不僅有球場上的熱血，更有患難與共的真情。

王貞治不僅在於那868支全壘打的世界紀錄，更在於他如同武士般「一生懸命」的純粹精神。當年為了練就「一本足打法」，他磨破了榻榻米，甚至以日本刀練習斬斷懸吊的紙片，藉此鍛鍊出極致的專注力。

王貞治將這份精神無私地傳承給台灣子弟，從1980年代提攜呂明賜、郭泰源，到近年勉勵王柏融、歡迎「怪物右腕」徐若熙加盟軟銀鷹，他始終是台灣旅日好手最溫暖的靠山與導師。

身為亞洲棒球的先行者，王貞治的目光始終看著更遠的未來。他在1995年便倡導「亞洲太平洋超級棒球賽」，2006年更率領日本隊奇蹟奪下首屆WBC經典賽冠軍，並在2009年來台無私分享奪冠經驗。

時至今日，年逾八旬的OH桑依然在為亞洲棒球謀劃，期盼透過推動「球心會」計畫，聯合台灣等亞洲國家，學習大聯盟的海外賽模式，帶領亞洲棒球邁向具備國際影響力的下一個黃金時代。他用一生的歲月，完美示範了何謂超越國界、永遠閃耀的野球之魂。