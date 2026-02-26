2025新屋殺價擴大 桃園這區「開價打八折」成起手式

根據591新建案統計，2025年國內前十大議價率最高的行政區議價率較2024年普遍增加；其中桃園市大園區以議價率22.5%居冠，相較2024年議價空間擴大3.9個百分點，換句話說，桃園大園「開價打八折」已成當前議價起手式。

此外，台中海線清水、梧棲也雙雙入榜，顯然在龐大賣壓進逼下，建商態度明顯鬆動，相較過往房價只漲不跌，如今「軟房價」的態勢相當明顯。

數字科技（5287）旗下591新建案指出，現階段建案銷況牛步，蛋黃區房價固然有撐，但部分供給量大的外圍區域已淪為買氣孤島，甚至出現單月成交不到一戶的窘境。

591新建案表示，建商在庫存壓力下，銷售策略早已從「以拖待變」轉為「殺價取量」，議價主動權逐漸倒向消費者。倘若今年信用管制政策未見鬆綁，房價估計將由僵持盤整進入實質降價階段，屆時購屋族的議價籌碼將顯著增加。

台中市則集中在海線清水與梧棲等區，議價率分別為15.6%、14.6%，其中梧棲區議價更是年增7.1個百分點，為各區中最高；591新建案指出，主要是當地前幾年推案大爆發，隨著賣壓逐步湧現，建商為加速去化庫存，價格態度明顯軟化，買方議價力道也隨之大增，成為現階段台中最好殺價的區域。

南二都則深陷房市過熱、科技光環失靈的局面，如台南安南與善化區過去受惠南科紅利，區域行情屢創新高，然而隨房價基期墊高、市場陷入觀望，自住客追高意願降低，建商為打破僵局不得不擴大讓利。

高雄同樣在台積電（2330）光環褪色下，交易量急轉直下，楠梓、左營等區也開始面臨「以價換量」的抉擇。