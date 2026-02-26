是方去年EPS 15.75元 賺逾1.5個股本 現金股利配發14.2元獲利再攀高峰

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
是方電訊2025年每股獲利（EPS）15.75元，獲利超過1.5個股本，是方電訊董事長邵泓嘉（圖中）指出，是方自掛牌上櫃後已連續8年創造營收與獲利新紀錄。圖／是方電訊提供
是方電訊公告去年財報，2025年營收39.44億元、每股獲利（EPS）15.75元，獲利超過1.5個股本；全年合計每股配發現金股利14.2元，配息率達到9成。

是方電訊董事長邵泓嘉指出，是方自掛牌上櫃後已連續8年創造營收與獲利新紀錄，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高；至於新的資料中心（IDC）興建計劃則在積極評估中，視市場需求與電力資源等條件審慎布局。

是方2025年營收、EPS創新高，毛利率52.61%、營業利益率40.16%以及稅後純益率31.2%，2025年財報「三率三升」。

邵泓嘉表示，是方作為第三方的中立電信商，未來將透過三環網路等基礎建設，藉助全台規模最大的台北網際網路交換中心（TPIX）以及雲端交換中心（CCX）影響力，進一步開拓雲端與地端市場規模；同時，也會積極創新各項加值服務，為企業營運提升效率，厚植是方電訊位居東亞數位匯流樞紐的實質影響力。

總經理劉耀元表示，是方去年按計畫將毛利較低、已不具前瞻性的語音通信業務大幅縮減，不僅提升整體產品毛利率，更讓是方順利轉型為全方位的人工智慧（AI）、雲端及數據公司，若不計入此影響數，年度營收及獲利則均達到雙位數成長。

隨著AI應用落地需求擴大，除大型雲端CSP業者持續擴建外，來自金融、壽險、廣告及電商等產業客戶的AIDC需求亦明顯升溫，是方TPIX抓住機會在全球排名竄高，截至今年2月下旬，TPIX會員數已達267個，位居全球第46名，憑藉遍布台北、日本、新加坡、香港、美國及德國的服務節點，TPIX產生的磁吸效應持續吸引國際大廠加入，成為推動AI算力的重要數據動脈，也展現是方強大的數位韌性與技術實力。

