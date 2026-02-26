中信房屋：前兩月房市交易量平穩 中南部買氣回溫

中信房屋統計內部成交件數，今年前兩月旗下全國店頭交易量相較於去年同期減少約3%；進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市年減5.8%，新北市年增1%，桃園市年減1.2%，台中市年增6.2%，台南市年增8.4%，高雄市年增1.2%。

中信房屋總經理張世宗分析，今年前兩個月的整體市況與去年同期相比，表現尚屬平穩，市場並未出現結構性轉折。目前房市受政策環境與貸款條件影響，買方態度偏向審慎，但具備自住需求與發展題材的區域，仍能維持一定的交易熱度。

張世宗指出，中南部受惠於科學園區、產業投資及重大建設的加持，買氣有所回溫；反觀大台北地區因房價基期相對較高，買方評估期較長，使整體交易量能略為收斂。

展望今年房市，張世宗表示，台股穩居3萬點之上，顯示市場資金動能相對充裕，加上年底大選議題持續升溫，市場亦期待政策面釋出利多資訊，為不動產市場增添想像空間。