快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

聽新聞
0:00 / 0:00

貿協今日擎天崗健行 黃志芳：團隊如精銳的登山隊

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
貿協今日舉行新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳勉勵同仁，貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。圖/貿協提供
貿協今日舉行新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳勉勵同仁，貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。圖/貿協提供

外貿協會今日舉行2026新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳在出發前勉勵同仁，強調貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。

貿協自2007年起，即有農曆春節後舉辦新春健行的傳統。活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系，如前年七星山、近兩年擎天崗，鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受台灣大地之美。相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年天氣相對宜人，今年共有同仁與眷屬總計逾800人，參與率達6至7成，與去年持平。不少員工還帶著家中的小狗，一同參與活動。

貿協每年舉辦新春健行，要讓大家在開春之際蓄滿能量。黃志芳說，2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但如同今天我們一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，就能帶領企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景。

貿協表示，經濟部國際貿易署委託貿協協助台灣企業向全球推廣產品，「運動行銷」是向國際展現台灣產業活力的重要策略。2026年繼續出擊，3月將配合「國際自由車環台賽」推廣台灣精品。4月帶領優質廠商前進德國，參加「德國國際健身與康體博覽會（FIBO）」。6月征戰德國「歐洲自行車展（Eurobike）」。今年並將結合中華職棒辦理行銷活動，以及辦理「Go Healthy with Taiwan全球徵案計畫2.0」，持續透過國際各大展會與運動賽事，讓台灣品牌站上世界舞台。

由於下山路滑，貿協董事長黃志芳下山時幫忙抱著同仁家中一歲多的小孩走下山，展現強勁核心肌力。圖/貿協提供
由於下山路滑，貿協董事長黃志芳下山時幫忙抱著同仁家中一歲多的小孩走下山，展現強勁核心肌力。圖/貿協提供

活動 陽明山 德國

延伸閱讀

TEAM TAIWAN大遊行集結千人演出 為世界棒球經典賽台灣隊加油

重申與藍選出新北最強團隊 黃國昌：公開說過的話一字都不變

經典賽／運動部祭近7千萬銀彈備戰 情蒐、組訓、保險全面支援

花經濟正夯！全台超美木蓮花海與粉櫻步道 新北春季必衝秘境一日遊

相關新聞

中信房屋：前兩月房市交易量平穩 中南部買氣回溫

中信房屋統計內部成交件數，今年前兩月旗下全國店頭交易量相較於去年同期減少約3%；進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市年...

酷澎台灣20萬用戶個資外洩與離職員工有關 數發部：將依法進行裁處

數位發展部數位產業署今（26）日表示，酷澎台灣個資管理存有缺失，將依「個人資料保護法」及「數位經濟相關產業個人資料檔案安...

貿協今日擎天崗健行 黃志芳：團隊如精銳的登山隊

外貿協會今日舉行2026新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳在出發前勉勵同仁...

去年商標申請件逼近10萬！創歷年新高

經濟部智慧局26日公布去年專利商標統計，其中商標註冊申請量達到9萬7,411件，改寫歷史新高紀錄，顯示國內商業活動依然旺...

臺南市去年12月住宅價格指數下降0.04% 呈現價跌量增溫和修正態勢

台南市去年12月住宅價格指數為140.89，較前期（11月）微幅下降0.04%，相較去年同期則小幅下降4.64%。以住宅...

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，新的一年仍未見起色，1月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35分，為四年半以來單月最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。