貿協今日擎天崗健行 黃志芳：團隊如精銳的登山隊

外貿協會今日舉行2026新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳在出發前勉勵同仁，強調貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。

貿協自2007年起，即有農曆春節後舉辦新春健行的傳統。活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系，如前年七星山、近兩年擎天崗，鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受台灣大地之美。相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年天氣相對宜人，今年共有同仁與眷屬總計逾800人，參與率達6至7成，與去年持平。不少員工還帶著家中的小狗，一同參與活動。

貿協每年舉辦新春健行，要讓大家在開春之際蓄滿能量。黃志芳說，2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但如同今天我們一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，就能帶領企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景。