貿協舉行走春 為馬年蓄滿能量向前衝

外貿協會延續優良傳統，2026新春健行活動於2月26日舉行，今年地點選在陽明山，貿協同仁與眷屬熱烈響應，總計逾800人，估參與率達6至7成，與去年持平。

貿協的路線規劃，以擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境，外貿協會自2007年起，即有農曆春節後舉辦新春健行的傳統，活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系（如前年七星山、近兩年擎天崗），鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受臺灣大地之美。

董事長黃志芳分享：「貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。我們每年舉辦新春健行，就是要讓大家在開春之際蓄滿能量。2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但如同今天我們一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，我們就能帶領臺灣企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景！」

今天健行結束後，展覽處同仁分享，擺脫嚴寒、解鎖新成就，相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年雖然霧茫茫，但天氣相對宜人，若隱若現的擎天崗大草原別有一番風味。

行政處同仁指出，過去到擎天崗往往只在入口處拍照打卡，今年跟著團隊走完環形步道，更首次探索了竹篙山秘境，在新年伊始就充滿了達成新成就的喜悅。

業務部門同仁攜帶眷屬與毛小孩： 「這次特地幫全家人還有家裡的毛小孩報名！平時難得有機會帶著太太和狗狗一起上台北呼吸陽明山的新鮮空氣，不僅狗狗在草地上跑得很開心，也趁機和各單位同事交流，凝聚力瞬間點滿。」