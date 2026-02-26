快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

貿協舉行走春 為馬年蓄滿能量向前衝

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
​2026新春健行活動於2月26日舉行。貿協／提供
​2026新春健行活動於2月26日舉行。貿協／提供

外貿協會延續優良傳統，2026新春健行活動於2月26日舉行，今年地點選在陽明山，貿協同仁與眷屬熱烈響應，總計逾800人，估參與率達6至7成，與去年持平。

貿協的路線規劃，以擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境，外貿協會自2007年起，即有農曆春節後舉辦新春健行的傳統，活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系（如前年七星山、近兩年擎天崗），鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受臺灣大地之美。

董事長黃志芳分享：「貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。我們每年舉辦新春健行，就是要讓大家在開春之際蓄滿能量。2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但如同今天我們一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，我們就能帶領臺灣企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景！」

今天健行結束後，展覽處同仁分享，擺脫嚴寒、解鎖新成就，相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年雖然霧茫茫，但天氣相對宜人，若隱若現的擎天崗大草原別有一番風味。

行政處同仁指出，過去到擎天崗往往只在入口處拍照打卡，今年跟著團隊走完環形步道，更首次探索了竹篙山秘境，在新年伊始就充滿了達成新成就的喜悅。

業務部門同仁攜帶眷屬與毛小孩： 「這次特地幫全家人還有家裡的毛小孩報名！平時難得有機會帶著太太和狗狗一起上台北呼吸陽明山的新鮮空氣，不僅狗狗在草地上跑得很開心，也趁機和各單位同事交流，凝聚力瞬間點滿。」

台中辦事處專員：「一早就搭高鐵北上參與這場年度盛會。我們在中部推廣業務也是需要到處跑、拚體力，今天的健行剛好當作開春的體能訓練。看著北中南的同事齊聚一堂，真的有種貿協大家庭『全員出動』的感動。」

2026新春健行活動於2月26日舉行。貿協／提供
2026新春健行活動於2月26日舉行。貿協／提供

陽明山 擎天崗 外貿協會

延伸閱讀

丫頭詹子晴曝新年願望 想暫離台灣到國外留學

花經濟正夯！全台超美木蓮花海與粉櫻步道 新北春季必衝秘境一日遊

僅用110天⋯北市府如何在陽明山打造五星級公廁？

澎湖縣府發送「搖搖馬」提燈 人潮湧現索取秒殺

相關新聞

中信房屋：前兩月房市交易量平穩 中南部買氣回溫

中信房屋統計內部成交件數，今年前兩月旗下全國店頭交易量相較於去年同期減少約3%；進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市年...

酷澎台灣20萬用戶個資外洩與離職員工有關 數發部：將依法進行裁處

數位發展部數位產業署今（26）日表示，酷澎台灣個資管理存有缺失，將依「個人資料保護法」及「數位經濟相關產業個人資料檔案安...

貿協今日擎天崗健行 黃志芳：團隊如精銳的登山隊

外貿協會今日舉行2026新春健行活動，以陽明山擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。董事長黃志芳在出發前勉勵同仁...

去年商標申請件逼近10萬！創歷年新高

經濟部智慧局26日公布去年專利商標統計，其中商標註冊申請量達到9萬7,411件，改寫歷史新高紀錄，顯示國內商業活動依然旺...

臺南市去年12月住宅價格指數下降0.04% 呈現價跌量增溫和修正態勢

台南市去年12月住宅價格指數為140.89，較前期（11月）微幅下降0.04%，相較去年同期則小幅下降4.64%。以住宅...

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，新的一年仍未見起色，1月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35分，為四年半以來單月最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。