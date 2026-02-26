去年商標申請件逼近10萬！創歷年新高

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
智慧局公布114年受理專利商標申請概況_近五年專利商標申請數量。智慧局／提供
經濟部智慧局26日公布去年專利商標統計，其中商標註冊申請量達到9萬7,411件，改寫歷史新高紀錄，顯示國內商業活動依然旺盛；而在技術含量較高的發明專利方面，本國人申請件數略減，僅外國申請人表現相對積極，件數維持成長趨勢。

根據智慧局統計，2025年受理三種專利申請合計7萬1,965件，較2024年微減1%。細分種類來看，發明專利申請5萬1,230件，逆勢增加1%；但其餘兩種專利皆為縮減，如技術門檻較低的新型專利1萬4,000件，年減4%，設計專利6,735件，年減8%。

在發明專利部分，外國申請人成為增長主動力。外國人申請件數自2021年起持續攀升，2025年達3萬1,719件，年增2%。其中日本以1萬2,524件穩居外國人申請首位，美國以6,954件居次，中國大陸、南韓及德國則分列三至五名。相較之下，本國人發明專利申請1萬9,511件，微幅減少0.4%，呈現大致持平態勢。

值得注意的是，商標申請熱度創下高峰，2025年申請件數達9萬7,411件，年增8%。這波成長主要由本國人帶動，本國人商標申請7萬5,573件，年增9%，創下歷年最高；外國人申請2萬1,838件，亦有4%的增幅。觀察前五大外國商標申請國家與地區，南韓申請量大增25%表現最為亮眼，其次為美國7%、中國大陸3%、日本1%，香港則減少13%。

從商標申請類別分析，雖然仍以第35類廣告零售為大宗，但第42類科學及技術性服務年增達31.6%，第41類教育、娛樂與第9類電腦及科技產品亦分別成長24.0%及17.6%。外國人則以第9類申請4,063件最多，反映外商對台灣科技市場的重視。

為協助企業加速落實產業布局，智慧局持續優化審查效能。2025年發明專利平均首通期間縮短至8.0個月，較前一年減少0.4個月；商標平均首通期間也減少0.5個月，縮短至5.6個月。智慧局強調，將持續致力提升專利商標審查效能，提供多元加速審查機制，幫助企業更早取得權利保障，強化在市場的產業布局。

商標

