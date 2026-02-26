臺南市去年12月住宅價格指數下降0.04% 呈現價跌量增溫和修正態勢

台南市去年12月住宅價格指數為140.89，較前期（11月）微幅下降0.04%，相較去年同期則小幅下降4.64%。以住宅型態而言，本期大廈的價格指數為147.92，透天住宅的價格指數為130.97，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.06%，透天住宅價格指數微幅下降0.04%。

觀察台南市各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期呈現下修調整格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期大幅增加30.62%，觀察各行政區交易量多數為正成長，並以歸仁區的交易量增幅343.04%最為顯著，而新營區的交易量增幅以86.67%居次。

臺南市長黃偉哲表示，本市推動南科A~O區、砲校二期等多項重大開發案，維持科技城市領先地位；近期積極辦理麻豆工業區、南科F、G區及北安商業區土地聯合標售，旨在引進優質廠商強化產業鏈結，同時因應地區醫療機能需求，積極推動「永康六甲頂醫療專用區」重劃工程，致力建構高品質醫療生活圈；打造南區喜樹灣裡市地重劃區新興生活居住區塊，落實中央社會住宅政策、並帶動區域觀光潛力，加速本市轉型為結合產業動能、醫療照護的現代化宜居智慧城市。

地政局局⻑陳淑美表⽰，去年12月國內經濟景氣信號分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈紅燈。受惠AI需求持續強勁，加上春節採購需求遞延影響，工業、服務業、批發、零售及餐飲業轉為黃紅燈。領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

本期住宅價格指數反映，在科技產業發展支撐下，長期基本面穩健，各行政區漲跌互見，整體房市呈現價跌量增的溫和修正態勢。交易量方面，全市12月建物移轉棟數共2,069棟，較前期（11月）大幅增加30.62%，整體買賣棟數與去年同期（113年12月）亦微幅增加1.82%，觀察結果顯示，本期交易量較上月明顯成長，與去年同期相比亦呈現小幅上揚，市場買氣能否逐步回升仍待後續觀察。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下修格局，其中以新營區微幅下跌0.24%的變動幅度最為顯著，其次為南區以及永康區，月跌幅均較前期分別微幅下降0.22%及0.21%；此外，仍可觀察到部分⾏政區⽉變動率維持於正成⻑，如中西區、安平區、北區、佳里區、歸仁區月漲幅分別微幅上漲0.38%、0.19%、0.13%、0.06%、0.05%。

若與去年同期比較，全部行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為仁德區（7.16%）、新市區（7.08%）以及善化區（6.96%）。本期住宅價格指數顯示，在信用管制政策持續影響下，市場資金動能雖較弱，然而在科技產業發展支撐下，長期基本面穩健，各行政區漲跌互見。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為安南區（358棟）、歸仁區（350棟）以及永康區（238棟）。與去年同期相比，歸仁區、安南區、安平區以及新營區增幅較為顯著，本期交易量分別增加446.88%、76.35%、57.01%、23.53%，其中歸仁區因區內新建案陸續完⼯後，第⼀次移轉登記的案量較去年同期增幅123.64%，本期第一次移轉棟數為123棟。

相比之下，仁德區、北區建物第一次移轉登記的案量較去年同期大幅下跌逾8成，致該2區總交易量較去年同期下跌逾4成。再觀察預售屋實價登錄申報件數113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（113年11月）相比下降53%，在信用管制措施影響下，市場整體買賣動能受到一定程度壓抑，然而在科技產業持續發展與就業動能支撐下，基本面仍屬穩健，部分行政區交易量更呈現顯著成長，顯示區域表現分化且仍具支撐力道。

整體而言，本期臺南市住宅市場呈現價跌量增溫和修正態勢。各行政區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見。全國景氣指標整體維持穩定成⻑，惟未來市場走向仍存在不確定性。購屋者宜審慎評估風險，採取保守策略因應市場變化。有關詳細住宅價格指數資訊，將公佈於本府地政局網站。