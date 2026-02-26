財神好忙！大樂透頭獎及「春節大、小紅包」 全省跑透透

今年春節加碼期間中獎喜訊頻傳，大樂透頭獎及「春節大、小紅包」在六都及雲林縣和屏東縣都有財神眷顧。

台彩統計，自2月12日春節加碼活動開跑至2月25日短短14天有8注大樂透頭獎開出，高雄市已開出3注，其餘5注分別於桃園市、臺中市、雲林縣、臺南市、屏東縣共5縣市開出。

根據台灣彩券投注系統資料顯示，該8注中大樂透頭獎的彩券皆為電腦選號！截至2月25日，春節加碼的大樂透100萬元「春節大紅包」累計已送出361組共460注、10萬元「春節小紅包」送出569組共701注，全國共有21縣市開出春節大、小紅包加碼獎項，可說是遍地開花。

其中「春節大紅包」開出注數第一名為新北市85注、其次為臺北市60注、第三名為高雄市59注，「春節小紅包」開出注數前三名依序則為新北市125注、臺中市103注及高雄市92注，加碼的春節大、小紅包中獎彩券中有近二成採用包牌投注，其中有12張彩券同時對中7注加碼獎項，真的非常幸運！

台彩表示，3月3日(含)前買大樂透，都還有機會可以同時對億元頭獎及春節100萬元「春節大紅包」、10萬元「春節小紅包」共3種獎項。