新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，新的一年仍未見起色，1月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35分，為四年半以來單月最低分，上次如此低分為2021年中，正值疫情三級警戒階段。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，由於進入農曆年節前夕，買盤觀望氛圍更凝重，大多在過完節後再做買房打算，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數已為最低級距，低無可低遂見持平。

1月的單週平均來客組數、成交組數各為11.8組與0.9組，一半的建案有單周賞屋組數是個位數，或是單周交易掛蛋紀錄，雖然在新北市永和區、桃園市龜山區有新案甫開案的當週開出逆勢紅盤，但蜜月期短暫，隔週就雪崩式下滑，買氣數據腰斬。

供給面同步謹慎，1月預售案量只推出500多億元，比起前月減少400多億元，指標案為千呼萬喚始出來的桃園市機捷A7站生活圈長耀建設的百億元大案，但其餘推案都未達50億元。

新成屋市場亦僅登場100多戶，較前月減少200多戶，目前銀行貸款寬鬆度依舊有限，但像是議價率長期在一成以內所呈現的房價未明顯滑落，價格與付款上沒有優勢的先建後售案，更無發揮空間。

買氣不佳，難以去化舊案，加上建商卻也有不得不推壓力，去年底出現大量推案，促使待售建案數量再走升，已達1,551案，比前月大增70案，分數跟進下降，比多年前疫情三級警戒時期約1,300、1,400多件還慘。桃園市與新竹地區兩大房市區賣不完案數尤多，銷況膠著賣壓升高，非核心的重劃區塊可觀察價格走勢。

陳炳辰指出，2026年春燕尚不見來訪，迄今沒有任何直接與房市相關的刺激利多，接下來又到了眾所矚目傳統旺季329檔期，雖然知名建商在房市熱區包括新北市中和區、桃園市中壢區，與新竹縣竹北市有機會公開大案，恐怕僅能以個案論斷，去年該檔期實際僅推出1,500-1,600億元的量體，為預期的一半，今年難脫泥沼，僵局未解。