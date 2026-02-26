房市春燕未到！1月一半建案成交仍掛蛋 買盤等過年完再說

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，新的一年仍未見起色，1月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35分，為近四年半以來單月最低分，上次低分為2021年中，正值疫情三級警戒階段，平均成交組數不到1組，甚至一半以上建案為單周掛蛋。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，由於進入農曆年節前夕，買盤觀望氛圍更凝重，大多在過完節後再做買房打算，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數已為最低級距，低無可低遂見持平。

觀察案場來人狀況，1月的單週平均來客組數11.8組，成交組數0.9組，一半的建案有單周賞屋組數是個位數，或是單周交易掛蛋紀錄，雖然在新北市永和區、桃園市龜山區有新案甫開案的當週開出逆勢紅盤，但蜜月期短暫，隔週就轉為雪崩式下滑，買氣數據腰斬，意興闌珊的市場態度不言自明。

供給面同步謹慎，1月預售推案量500多億元，相較前月減少400多億元，指標案桃園市機捷A7站生活圈長耀建設的百億元大案，但其餘推案都未達50億元，相當保守。

新成屋市場亦僅登場100多戶，較前月減少200多戶，目前銀行貸款寬鬆度依舊有限，但像是議價率長期在一成以內所呈現的房價未明顯滑落，價格與付款上沒有優勢的先建後售案更無發揮空間。

買氣不佳而難以去化舊案，但建商卻也有不得不推壓力，去年底更見大量推案情勢，皆促使待售建案數量再走升，已達1551案，比前月大增70案，分數跟進下降，比多年前疫情三級警戒時期約1300、1400多件還慘。而桃園市與新竹地區兩大房市投資熱區賣不完案數尤多，銷況膠著有一定賣壓，非核心的重劃區塊可觀察價格走勢。