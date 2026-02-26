股市狂吸資金 雙北房市撐住、其餘四都交易全減

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
住商機構統計旗下加盟店一、二月成交件數後指出，雙北市表現較為穩健，北市增加13%，新北增加7%，其餘縣市表現較為疲軟，推估為買方認為中南部還有回檔可能，不如先把資金放在股市獲利，之後再轉進房市，但北部修正有限，與其如此不如先擇優入市。

縱觀各縣市，一二月份北市年增13.9%，新北年增7.2%，桃園年減4%，台中年減1.5%，台南年減8.2%，高雄年減5.1%，全台年增1%。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，受惠於資金外溢效應，交易回歸蛋黃，來人狀況逐漸回穩，各區消長互見，原則上蛋黃優於蛋白，蛋黃震盪已過，蛋白仍需努力。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

買氣 新北 桃園 房市

