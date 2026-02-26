台南房市價格續跌但交易量增 歸仁區去年12月衝增343%

去年12月台南市住宅市場出現價跌量增格局。根據市府地政局公布資料，12月住宅價格指數為140.89，較11月微跌0.04%，較去年同期下滑4.64%；在交易面，建物移轉棟數達2069棟，月增30.62%，年增1.82%，顯示市場在價格修正下買氣略有回溫。

就產品別觀察，大廈價格指數147.92，月減0.06%；透天住宅130.97，月減0.04%，雙雙呈現微幅修正。各行政區多數較前期與去年同期下調，其中以新營區月跌0.24%最明顯，南區、永康區分別月減0.22%、0.21%。不過，中西區、安平區、北區、佳里區與歸仁區仍維持小幅成長。若與去年同期相比，全市各區均呈年減，仁德區（-7.16%）、新市區（-7.08%）、善化區（-6.96%）跌幅居前。

交易量則呈區域分化。12月交易量前三名為安南區（358棟）、歸仁區（350棟）及永康區（238棟）。歸仁區月增幅達343.04%，年增446.88%，主因新建案完工後首次移轉登記量增加，本期第一次移轉棟數123棟，年增123.64%。安南區、安平區、新營區年增幅亦逾兩成至七成。相對地，仁德區與北區因首次移轉量較去年同期大減逾八成，拖累總交易量年減超過四成。

預售屋市場則續呈量縮。自113年7月起申報件數逐步下滑，本期較去年同期減少53%，反映信用管制政策對資金動能的抑制效果仍在。

市長黃偉哲表示，市府持續推動南科A~O區、砲校二期、麻豆工業區、南科F與G區及北安商業區等開發案，同時辦理永康六甲頂醫療專用區重劃與南區喜樹灣裡市地重劃，配合社會住宅政策，強化產業與生活機能，鞏固科技城市定位。

地政局長陳淑美指出，去年12月景氣對策信號分數為38分，較上月增加1分，轉為紅燈，顯示整體經濟動能穩健。受惠AI需求持續強勁，加上春節採購需求遞延影響，工業、服務業、批發、零售及餐飲業轉為黃紅燈。領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健，但在信用管制影響下，房市資金面偏緊，短期呈現溫和修正。