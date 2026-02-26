元宵節開鍋最對味！石二鍋送湯圓、和牛涮升級和牛、聚消費滿千送兩千

正月十五日元宵節，來碗熱呼呼的湯圓暖身，3月3日-3月4日活動期間，到「石二鍋」全台門店內用消費套餐，就送芝麻小湯圓。3月2日-4月30日，「和牛涮」澳洲金牌純血和牛推出全新霜降、雪花部位涮到爽，再搭三溫糖壽喜燒，讓和牛美味雙重升級。迎接228連假，「聚 日式鍋物」即日起至2月28日，內用消費滿千、可獲得千元電子抵用券，再加送千元紙本折價券。

歡慶元宵節，絕對要吃熱騰騰的火鍋和湯圓。平價小火鍋霸主「石二鍋」，以美味湯頭、現點現刨原肉塊、新鮮時蔬等，擄獲眾多粉絲的心，成為天冷開鍋時首選。延續元宵節送湯圓傳統，3月3日-3月4日推出到全台門市內用消費套餐，就送5 顆芝麻小湯圓，吃來Q彈、香濃滑口，祈求新年圓滿順遂。

粉絲敲碗成功，季節限定的金湯酸菜鍋和剝皮辣椒鍋回歸，即日起加價39元起就能品嚐。金湯酸菜鍋結合酸菜，擁有酸、香、辣多層次口感，夠味又開胃。剝皮辣椒鍋甘甜微辣更是許多老饕最愛。

喜迎新春開新鍋，和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，3月2日-4月30日升級獨家澳洲金牌純血和牛，新增霜降、雪花部位吃到飽，再搭配全新三溫糖壽喜燒，先炒糖後煎燒澳洲金牌純血和牛，濃郁肉脂香氣回味無窮。活動期間，到官方LINE領券，平日消費2客858元套餐，即可免費升級和牛壽喜燒雙吃，還可無限爽吃炙燒和牛壽司與鯛魚燒。參加瘋美食集點活動，消費滿千可獲得1點，最多集滿5點即可兌換日本A5和牛1份。

2025年榮獲網路溫度計「日式連鎖火鍋必吃名單」第一名的「聚」，主打札幌熊牛奶湯等多款美味湯底、雙人海陸瀑布聚及新鮮又超值的海鮮主餐，點套餐就能享用新鮮時蔬、飲料、霜淇淋等自助吧吃到飽。2/28前到「聚」開涮，內用消費滿千，不僅能獲得千元電子抵用券，還能再領千元紙本折價券，等於現賺兩千元入袋。