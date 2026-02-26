全台殺價最凶10區曝！591：這些區淪買氣孤島、一個月賣不到一戶

根據591新建案統計，全台前十大行政區議價率較去年普遍增加。其中桃園市大園區以22.5%的議價率居冠，相較去年成長3.9個百分點，換句話說，「開價打八折」已成當前議價起手式。

此外，台中海線清水、梧棲也雙雙入榜，顯然在龐大賣壓進逼下，建商態度明顯鬆動，相較過往房價只漲不跌，如今「軟房價」的態勢相當明顯。

591新建案指出，現階段建案銷況牛步，蛋黃區房價固然有撐，但部分供給量大的外圍區域已淪為買氣孤島，甚至出現單月成交不到一戶的窘境。

建商在庫存壓力下，銷售策略早已從「以拖待變」轉為「殺價取量」，議價主動權逐漸倒向消費者。倘若今年信用管制政策未見鬆綁，房價估計將由僵持盤整進入實質降價階段，屆時購屋族的議價籌碼將顯著增加。

議價居冠的桃園市大園區近年受青埔特區外溢效應及航空城議題拉抬，包含客運園區在內等重劃區供給大幅增加。但在買氣降溫、投資客退場後，部分外圍個案為吸引買氣，採取「開高走低」策略，帶動議價率一路走高。

排名第六的桃園區因中路、小檜溪等多個重劃區競爭激烈，有部分高總價個案紛紛擴大讓利空間以求去化，議價率同樣逐步升高。

至於新北市唯一上榜的淡水區，本次議價率高達17.2%排名第二，主要還是區域行情落差所致，特別是去年紅樹林生活圈有「將捷舟際」、「SUN HOUSE」等高價個案公開，將整體開價拉高至5字頭，但因交易主力仍集中在3、4字頭的淡海新市鎮，導致議價率持續擴大。

台中市則集中在海線清水與梧棲等區，議價率分別為15.6%、14.6%，其中梧棲區議價更是年增7.1個百分點，為各區中最高，主要是當地前幾年推案大爆發，隨著賣壓逐步湧現，建商為加速去化庫存，價格態度明顯軟化，買方議價力道也隨之大增，成為現階段台中最好殺價的區域。

南二都則深陷房市過熱、科技光環失靈的局面，如台南安南與善化區過去受惠南科紅利，區域行情屢創新高，然而隨房價基期墊高、市場陷入觀望，自住客追高意願降低，建商為打破僵局不得不擴大讓利。高雄同樣在台積電光環褪色下，交易量急轉直下，楠梓、左營等區也開始面臨「以價換量」的抉擇。