協助金手獎企業讓AI「落地」 中市府牽線8大學簽MOU

AI時代來臨，台中市工商發展投資策進會為協助中部產業尋找人才和讓AI「落地」，昨晚牽線台中市金手獎得獎廠商協進會與8所中市的大專院校簽署產學合作意向書（MOU），教育部技職司亦發函祝賀與高度肯定，期許此模式能成為全台產學合作的經典模範。

合作學校包括中興、東海大學、朝陽、嶺東、勤益、逢甲、中山及修平等中市公私立大學和科大。他們都表示十分樂見此一合作，並願意積極配合推動。

工策會總幹事陳學聖說，台中市的傳統產業在全球極具競爭力，孕育出許多享譽國際的「隱形冠軍」然而，業界長期面臨接班人才難尋、學校亦缺乏合適廠商供學生實作的雙重困境。台中產業多以百人規模的工具機與傳統機械為主，面對AI世代來臨以及全球關稅、匯率等挑戰，急需學界成為最強後盾。

他說，透過MOU的簽署，學校的教授與學生能為企業帶來的前瞻技術與年輕思維，學界也能獲得優質的實務場域，創造雙方互利雙贏，讓台中的隱形冠軍能一棒接一棒，持續站穩世界第一的腳步。未來也會向北、南部學校延伸，全面提升台中產業的升級動能與國際競爭優勢。

金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成說，此合作不僅象徵資源整合與深化交流，更以「強化會友營運實力與成長動能」為核心主軸，透過學界研發能量、人才培育與技術支援，協助會員企業提升競爭力與創新能力。

他說，合作不僅限於實習與就業媒合，更著重於「產學共創」與 AI 技術的實際落地應用。 3月4日將在市府舉辦正式媒合會，屆時將邀請 PMC（精機中心）、工研院及中衛中心等法人機構提供專業指導，協助企業爭取政府補助資源。