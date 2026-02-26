全球碳定價論壇3/18舉行

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第六條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所攜手臺灣證券交易所於國發會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇，預計3月18日隆重登場。

臺灣碳費制度已於2025年正式上路，現正規畫臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS），碳交所自2025年6月與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄（MoU）以來，即致力深化對全球各國碳定價制度與氣候金融實務研究。

透過汲取各國經驗，碳交所旨在奠定具國際連結性的碳市場基礎，藉此提升臺灣制度的運作透明度與韌性，實質接軌全球的碳市場系統。

本次論壇匯聚歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構 VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要機構代表，並邀請國立政治大學國貿系、前環境部政務次長施文真擔綱座談主持人，與國際專家就臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略對話。

市場 巴黎協定

