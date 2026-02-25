Appier 入選「JPX高成長新創100指數」成分股 彰顯營運優異表現

台灣創業、在日本東京證交所掛牌上市的Appier Group Inc（沛星互動科技），24日宣布，入選「JPX 高成長新創100指數（JPX Startup Acceleration 100 Index，JPX新創100指數）」成分股。該指數將由日本交易所集團（JPX）與東京證券交易所（TSE）自 2026年3月9日起正式開始計算並發布。

JPX新創100指數為一項股票指數，精選100家在強化日本產業競爭力中發揮關鍵作用的高成長新創企業。該成份股依據嚴謹的標準遴選，包含營收成長率、市值增長及流動性等，這些皆為評估企業可持續擴張能力與市場活躍度的重要指標。

Appier於2021年3月在東證Mothers（現稱為Growth）板塊上市，公司營運在上市後維持強勁且穩定的成長。由於 Appier日前已滿足東京證交所轉板至Prime的要求，公司營收100億日圓以上且市值連續一個月超過1,000億日元。2022年12月獲得東京證券交易所批准，正式從Mother板塊轉至最高標準的Prime市場（原東證一部），2022年12月15日生效，上市僅1年9個月便完成轉板。

Appier成為Prime市場上市公司，持續展現領先新創企業特有的爆發式成長動能與創新力。2025年全年財報也達成多項歷史新高紀錄，包括全年營收創歷史新高，達437億日圓，年增28%，較2019財年成長六倍；營業利益年增 50%至30億日圓，展現強勁的營運槓桿效益。Appier表示，入選指數成分股不僅是對Appier在Agentic AI領域差異化領導地位的肯定，亦彰顯公司在形塑新世代數位市場發展的長期承諾。