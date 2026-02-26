長榮集團要在桃園蓋巨蛋
長榮集團旗下榮運（2607）多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運（榮運）合資成立的新公司，目前規劃將斥資500億元，在桃園航空城I基地打造「巨蛋型體育場館」及各種倉儲。
台灣人壽董事長許舒博昨（25）日表示，台灣AI研發生產實力發威，各種物流推動倉儲需求增加，桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，預計今年就會動工。
航運界昨舉行春節團拜，許舒博應邀出席並受訪，釋出以上訊息。他在會中也宣布好消息，榮運與台壽保簽署合資協議，共組設立開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地專案公司。
