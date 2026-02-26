北美線貨櫃海運長約價喊漲 陽明、萬海預期新年度換約有動作

貨櫃海運金馬年開春景氣轉好，長約價要續漲。國內航運界昨（25）日舉行新春團拜，陽明 （2609）董事長蔡豐明，萬海總經理謝福隆均認為，新年度美國線長約換約一定會漲價，預計每40呎櫃最少調升1,600美元起跳。

對於航運業今年景氣展望，陽明、萬海等航商指出，全球貨櫃輪仍受到美國關稅及地緣政治牽動，今年3月貨量回升速度，以及各界在TPM（泛太平洋海事會議）的看法是關鍵。

蔡豐明指出，面對馬年變動激烈的國際局勢，國內航運業者擁有強韌的底蘊，在政策支持下，雖然全新美國關稅及地緣政治變化加大干擾，航商馬年繼續策馬揚帆，乘風破浪向前衝，力拚連七年獲利。

謝福隆表示，目前就是繼續等待中國大陸復工後貨量的變化，2月亞洲區受到農曆年假期影響，貨載運需求相當疲弱；3月關稅變化對貨量的影響仍是重要關鍵，農曆年後市場需求回籠概況，回教開齋節（Eid al-Fitr）需求表現，都是觀察市場復甦的風向球。

謝福隆認為，兩大因素持續看好今年貨櫃輪市場表現，首先全球船舶租金價格居高不下；其次，船舶大型化、港口設備不足，許多港口長期存在塞港問題，因而推估在市場供需仍吃緊，今年美國線的長約談判「漲定了」。

現階段客戶都對長約運價調漲都給出正面回應，預期美國線長約平均價格會可望落在每20呎櫃1,600美元至1,700美元，優於去年平均價1,400美元至1,500美元。

陽明總經理李明輝表示，今年航運產業不確定因素依舊很高，除了美國關稅變動持續當中，俄烏戰爭一直無法停火，美伊情勢也不斷升溫，恐影響波斯灣紅海情況，不確定性與去年不相上下，貨主或航商的都必須要更靈活、即時。