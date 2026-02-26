中鋼獲標普永續年鑑肯定

中鋼（2002）公司治理不斷優化，在國際企業永續評比(Corporate Sustainability Assessment, CSA)成績名列前茅，以全球鋼鐵業第二名，獲《2026年標普全球永續年鑑》Top 5%殊榮。

此外，中鋼連續15年參與S&P Global CSA評比，也獲頒《參與S&P Global CSA 15週年》紀念徽章，以表彰中鋼全力推動永續發展的決心與行動力。

中鋼行政副總黃一中表示，面對全球永續浪潮，中鋼2019年即成立「公司治理暨永續委員會」，委員會下設置「公司治理」、「誠信經營」、「永續環境發展」、「員工關懷暨社會參與」及「風險管理」五個執行小組，以跨單位團隊合作方式執行短、中、長期永續目標，並再於2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，規劃及檢視減碳策略成效。

2026年S&P Global依據2025年CSA成績，從全球超過9,200家企業中，選出848家企業列入標普全球永續年鑑會員，並依其分數在產業排名高低給予不同層級的肯定，中鋼在2025年競爭激烈的評比中再次脫穎而出，CSA成績名列全球鋼鐵業第二名，取得Top 5%的佳績。

中鋼2025年的CSA成績表現，以「社會」面向分數最佳，名列全球鋼鐵業第一名，不僅人力資本管理、職業安全衛生、社區關係等題組拿到高水準分數，且在勞動實踐及人權得分上較過往有所提升。

另一方面，中鋼在環境政策、能源、廢棄物、水資源等題組分數維持一定水平，也在生物多樣性題組分數進步下，整體「環境」面向成績排第三。

同時，中鋼在公司治理、風險及危機管理等題組分數顯著進步，加上透明度、商業道德、稅務策略及供應鏈管理等題組常年以來表現優異，「經濟與治理」面向成績同樣排名第三。

中鋼也因為參與CSA評比長達15年，S&P Global特別頒予《參與S&P Global CSA 15週年》紀念徽章。

黃一中表示，中鋼已全面啟動永續治理及行動方案，將持續深化ESG工作，攜手用鋼產業夥伴，在全球競爭下升級轉型，朝永續經營目標前進。